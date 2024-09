Com treino técnico, Palmeiras se reapresenta e avança na preparação para duelo com o Criciúma

Na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras se reapresentou após dois dias de folga e avançou na preparação para o duelo diante do Criciúma. A comissão técnica do Alviverde, liderada por Abel Ferreira, comandou uma atividade técnica para o elenco.

O grupo treinou sem Gustavo Gómez (Paraguai), Estêvão (Brasil) e Richard Ríos (Colômbia), à serviço de suas seleções nacionais na disputa das Eliminatórias Sul-Americanas. Dessa maneira, o treinamento foi completado por jovens do grupo de apoio do sub-20.

No gramado do CT, o elenco palmeirense realizou trabalhos técnicos, com um treino posicional de construção de jogo e outro com finalizações. Para finalizar, o grupo participou de um coletivo de oito contra oito, em campo reduzido.

O Palmeiras volta aos gramados no domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Criciúma, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alviverde figura, atualmente, na terceira posição, com 47 pontos.

As equipes voltam a se enfrentar em São Paulo depois de dez anos. O último duelo foi em setembro de 2014, no Pacaembu, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, com vitória do Palmeiras por 1 a 0. O alviverde está invicto há sete jogos contra os catarinenses, com seis vitórias seguidas.