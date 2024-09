Santos: Carille é atendido e tem reforços para vencer nova crise na Série B

O técnico Fábio Carille vê o filme se repetir e encara mais uma crise no Santos. Depois de superar a primeira má fase do time na Série B do Campeonato Brasileiro, o Peixe voltou a oscilar na competição e está sob pressão.

Desta vez, contudo, Carille conta com um trunfo que não existia na crise anterior: reforços. Na outra oportunidade, o treinador, inclusive, chegou a desabafar e disse que cometeu um "erro grave".

Ele afirmou que devia ter "insistido mais" em algumas situações e que preferia trabalhar com um elenco recheado de opções do que sofrer com ausências. Naquela época, o comandante atribuiu a má fase do Santos à alta quantidade de lesões. O time chegou a ficar algumas rodadas sem Pedrinho, Furch e Guilherme, uma de suas principais peças.

A declaração de Carille veio logo após a vitória por 2 a 0 sobre o Goiás, na Vila Belmiro. O triunfo colocou ponto final à uma sequência de quatro derrotas consecutivas da equipe.

Depois de publicamente pedir por reforços, o treinador os ganhou. E em grande quantidade. Na última janela, foram seis contratações: o arqueiro Renan, o zagueiro Luan Peres, o meia-atacante Ignacio Laquintana, além dos atacantes Billy Arce, Wendel Silva e Yusupha Njie.

Com o pedido atendido, o técnico, agora, busca dar a volta por cima na Série B. Desta vez, o Peixe está a quatro jogos sem vencer e, com o último empate, diante da Ponte Preta, caiu para o quarto lugar da tabela.

Um dos líderes do elenco, o meio-campista Giuliano saiu em defesa do treinador e afirmou que Carille tem o time na mão. Já o CEO do clube, Paulo Bracks, cobrou reação imediata do Peixe e não descartou a possibilidade de demitir o comandante, dizendo que "não há travas que impeça a diretoria de agir".

O próximo compromisso do Santos está agendado para este sábado, contra o Brusque, pela 25ª rodada do torneio. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na Arena Joinville. Pressionado, Fábio Carille precisa que o time dê respostas em campo se não quiser correr mais risco de ser desligado.