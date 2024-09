Ter Stegen avalia início de Hansi Flick no Barcelona e comemora titularidade na seleção alemã

O goleiro Ter Stegen, eleito capitão do Barcelona nesta temporada, elogiou o início do técnico Hansi Flick no clube espanhol. Segundo o alemão, o novo treinador deixou muito claro suas ideias de jogo e cabe aos atletas implementá-las dentro de campo.

"Eu valorizo muito o início. Estou feliz por ele porque tudo está indo como está. Não podemos ficar descansando. Temos uma equipe muito jovem. Lewandowski, eu e a comissão temos que liderar a equipe. Flick tem uma clara opinião e temos que implementá-la", disse o jogador.

Depois de muitos anos nas sombras de Manuel Neuer, Ter Stegen finalmente assumiu a titularidade do gol da Alemanha. O lendário goleiro do Bayern de Munique se aposentou da seleção e, portanto, o jogador do Barcelona assumirá a posição.

"Meu objetivo sempre foi ser o número um, algo que infelizmente não consegui nos últimos anos. Antes disso, Neuer sempre resistiu à pressão. Parabéns a ele e à sua carreira na seleção nacional. Houve momentos difíceis, mas os meus companheiros notaram que nunca desisti", acrescentou Ter Stegen.

Na seleção principal da Alemanha desde 2012, Ter Stegen defendeu seu país em 40 oportunidades. O goleiro do Barcelona será titular no próximo jogo dos alemães, nesta sexta-feira, diante da Hungria, às 15h45 (de Brasília), na Merkur Spiel-Arena, pela Liga das Nações.