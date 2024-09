Pedro passa por avaliação do DM do Flamengo e espera definição de data para cirurgia no joelho

O atacante Pedro já está de volta ao Rio de Janeiro. Após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo (LCA) em um treino da Seleção Brasileira na última quarta-feira, em Curitiba, o Flamengo informou que o jogador retornou ao estado carioca e foi avaliado pelo departamento médico do clube.

De acordo com comunicado oficial do Rubro-Negro, o centroavante já passou por uma nova verificação junto aos médicos responsáveis pelo time e, agora, aguarda a definição da data para a cirurgia de reconstrução do LCA.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Pedro já se encontra no Rio de Janeiro. O atacante foi avaliado pelo Departamento Médico Rubro-Negro e aguarda a definição da data para a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo", escreveu o time em nota oficial.

O clube da Gávea não divulgou um prazo estimado para o atleta retornar aos gramados, mas lesões deste tipo costumam ter um prazo de recuperação de sete a dez meses após a cirurgia.

Pedro sofreu a grave lesão no joelho esquerdo enquanto estava a serviço da Seleção Brasileira para a disputa dos jogos das Eliminatórias. O jogador sofreu um entorse durante o treino da última quarta-feira e, após passar por exames, teve constatada a ruptura do ligamento cruzado anterior. Para seu lugar, o técnico Dorival Júnior convocou João Pedro, do Brighton-ING.

O camisa 9 do Flamengo havia acabado de se recuperar de um problema muscular na coxa, que tinha o tirado dos gramados por pouco mais de duas semanas. Ele voltou a atuar apenas na derrota de 2 a 1 para o Corinthians, no último domingo (1º), quando foi titular logo de cara e anotou um gol.

A grave lesão de Pedro complica ainda mais a situação do Flamengo nesta altura da temporada. Ainda disputando três competições, o técnico Tite já não tem à disposição: Gabigol (posterior da coxa direita), Arrascaeta (adutor da coxa esquerda), De la Cruz (posterior da coxa direita), Michael (posterior da coxa direita), Cebolinha (lesão no tendão de Aquiles), Matías Viña (lesão ligamentar no joelho direito) e Léo Pereira (entorse no joelho esquerdo).

Dos oito jogadores lesionados do Rubro-Negro carioca, seis destes ser considerados titulares da equipe - Arrascaeta, De la Cruz, Cebolinha, Viña, Léo Pereira e Pedro. Assim, é possível que, mesmo com um elenco estrelado e agora reforçado por novas peças, o time enfrente dificuldades nas semanas em que decide sua vida tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores.