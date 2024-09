FPF anuncia Petrobras como nova patrocinadora das competições do futebol feminino paulista

A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou nesta quinta-feira uma parceria revolucionária para o futebol feminino. A Petrobras será a patrocinadora de todas as competições femininas do futebol paulista. O acordo é válido para as edições deste ano, incluindo o Paulistão, a Copinha e a Copa Paulista.

A mudança entrará em ação já na atual edição do Paulista feminino. Os clubes participantes do torneio receberão um bônus de R$ 1 milhão, totalizando R$ 4,23 milhões de premiação ao todo.

A Petrobras adquiriu os naming rights de várias competições, bem como terá inserções de suas marcas nas arenas e no digital. A empresa também irá apoiar o curso de Liderança Feminina, promovido pela FPF, em parceria com La Liga, além de ações de responsabilidade social e ambiental.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Paulista?o Feminino (@paulistaofeminino)

"A Petrobras é a maior companhia do Brasil, tem uma trajetória de sucesso e orgulho a todos os brasileiros, e sempre participou do apoio e fomento aos esportes. É um momento histórico para a FPF e para o futebol feminino contar com a parceria da Petrobras", disse Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

Ana Lorena Marche, diretora de futebol feminino da FPF, comemorou o patrocínio, um dos maiores da história esporte no Brasil.

"É um momento histórico, porque é um patrocínio que não pensa apenas no alto rendimento, ele pensa no todo. Ele está completamente alinhado com os propósitos e valores da federação", comentou.

"A federação marca história no futebol feminino diversas vezes. Ela é a primeira a ter um departamento de futebol feminino, em 2016, que começou com a gestão do presidente Reinaldo. A gente sai de uma competição e vamos para nove. Além de diversos eventos de capacitação para pensar no futebol feminino como um todo. Não é à toa que na última Olimpíada três atletas vieram do nosso primeiro Paulistão sub-17", completou Ana Lorena.