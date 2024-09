'Espanha não é racista'. Carvajal rebate Vini, e prefeito cobra retificação

A fala de Vinicius Jr. de que a Copa do Mundo de 2030 deveria ser tirada da Espanha caso o país não evolua no racismo não foi bem recebida entre os espanhóis. O jogador brasileiro foi alvo de episódios racistas nos últimos anos defendendo o Real Madrid.

O que aconteceu

O lateral Dani Carvajal, do Real Madrid, disse não ter dúvidas de que a Espanha não é racista e não vê motivo para o país deixar de ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2030.

José Luis Martínez-Almeida, prefeito de Madri, foi além e disse que Vini Jr. precisa se desculpar pelo que falou. Afirmou ainda que é injusto apontar que Espanha e Madri têm uma sociedade racista.

Luis de la Fuente, técnico da Espanha, foi outro a rebater as falas de Vini, dizendo que o país não é racista e ainda é um exemplo para os demais.

O que eles disseram

Não há dúvidas de que a Espanha não é um país racista. Desde pequeno cresci com várias nacionalidades no meu bairro, em Leganés. Só quero lembrar que somos totalmente contra qualquer situação racista nos estádios. Sei o que o Vini sofre e o apoiamos interna e publicamente. Creio que a La Liga está melhorando e criando protocolos para que esses energúmenos não possam voltar a eventos esportivos. Com exceção dessas pessoas, não acho que a Espanha não mereça organizar uma Copa

Carvajal, em entrevista coletiva

Estamos cientes de que há episódios racistas na sociedade e que devemos trabalhar duro para acabar com eles. É injusto com a Espanha e com Madri dizer que somos uma sociedade racista (...) Peço que você se retifique, você tem que se desculpar, saiba que quando houver um episódio racista você terá todos nós ao seu lado.

José Luis Martínez-Almeida, prefeito de Madri

Eu não ouvi [a fala de Vini Jr], mas me disseram. A Espanha não é racista, é um exemplo para outros países olharem. Claro que existem casos indesejáveis

Luis de la Fuentes, técnico da Espanha, em entrevista coletiva

O que Vini disse

Vini Jr. 'sugeriu' que a Espanha não seja mais sede da Copa do Mundo de 2030 caso os episódios de racismo não diminuam até lá, em entrevista à CNN espanhola.

A Espanha será uma das sedes da Copa do Mundo de 2030 ao lado de Portugal, Marrocos, Argentina, Uruguai e Paraguai — para falar sobre os casos de racismo.

Espero que a Espanha possa evoluir e compreender a gravidade que é insultar alguém por causa da cor da sua pele. Até 2030 temos uma margem de evolução muito grande. Portanto, espero que a Espanha possa evoluir e compreender a gravidade disso, porque se as coisas não evoluírem até 2030, acho que temos que mudar de local. Se o jogador não se sente confortável e não se sente seguro jogando em um país onde ele pode sofrer racismo, é um pouco complicado

Casos de racismo com Vini Jr.

O primeiro caso aconteceu em março de 2022. Durante jogo contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol, torcedores da equipe rival do Real Madrid insultaram Vini Jr. e chegaram a fazer gestos insinuando o jogador "pegando bananas". Sons de macaco também foram feitos pela torcida da casa.

Torcedores do Atlético de Madrid também cometeram atos racistas contra Vini Jr em janeiro de 2023. Antes de um clássico, um boneco com a camisa do brasileiro foi pendurado enforcado em uma ponte de Madri com a mensagem "Madrid odeia o Real".

Um novo caso aconteceu com a torcida do Mallorca já em fevereiro de 2023. Câmeras de TV flagraram um torcedor chamando o brasileiro de macaco. Em março do mesmo ano, a torcida do Real Betis foi mais uma a cometer racismo. Torcedores do time foram flagrados chamando o atacante de macaco.

O caso mais marcante aconteceu em maio de 2023. O Real Madrid enfrentava o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, quando Vini Jr. foi alvo de ofensas racistas. Torcedores imitaram macacos e ofenderam o brasileiro. Ele chegou a apontar para alguns torcedores que estavam praticando racismo. No final do jogo, em uma nova confusão, ele acabou expulso.

Torcedores do Atlético de Madrid voltaram a cometer atos racistas contra Vini Jr em março de 2024. Antes de um jogo da Champions League contra a Inter de Milão, a torcida do Atlético entoou um cântico onde dizia que "Vini Jr. é um chimpanzé".