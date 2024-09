Em meio à data Fifa, Fluminense faz segundo treino de olho em duelo contra o Juventude no Brasileirão

A data Fifa de setembro paralisou o Campeonato Brasileiro, mas não os treinamentos dos clubes. Nesta quarta-feira, o elenco do Fluminense fez o seu segundo treino de olho no confronto diante do Juventude, que será disputado no próximo dia 15 (um domingo). A bola rola às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 26ª rodada.

Os jogadores do Tricolor carioca ganharam descanso apenas na segunda-feira e voltaram a treinar já na última terça. Já nesta quarta, o grupo deu sequência à preparação, e o trabalho comandado pelo técnico Mano Menezes contou com uma atividade de finalizações.

O período de data Fifa será bastante útil para um atleta do Fluminense em especial: Germán Cano. O argentino poderá utilizar a pausa no calendário brasileiro para focar em sua recuperação e, quem sabe, voltar a ficar à disposição do treinador. O centroavante não entra em campo desde o dia 24 de julho, quando o Flu venceu o Palmeiras em casa por 1 a 0.

Em imagens disponibilizadas pelo clube nesta quarta-feira, Cano apareceu treinando no gramado. Ele fez parte do treinamento de finalizações organizado pela comissão técnica.

Para o embate contra o Juventude, o Tricolor carioca ainda não deverá ter Diogo Barbosa (lesão no menisco do joelho direito), Ignácio (lesão no menisco do joelho esquerdo) e Lelê (lesão de LCA no joelho direito).

Em contrapartida, o Fluminense terá um retorno importante. O volante Martinelli, que cumpriu suspensão na vitória carioca sobre o São Paulo na última rodada, já estará disponível para jogo.

O Fluminense engatou uma boa sequência no Brasileirão e não sabe o que é perder há três partidas. O Tricolor das Laranjeiras, inclusive, conseguiu deixar a zona de rebaixamento e aparece na 16ª colocação, com 27 pontos. Do outro lado, o Juventude figura em 14º, com 28 pontos.