Em grande fase, Vasco busca igualar maior série invicta na temporada

Sob comando de Rafael Paiva, o Vasco vive momento positivo e sonha com objetivos maiores, como uma vaga na Libertadores via Brasileirão e até com o título da Copa do Brasil. Em busca dessas metas, o time carioca pode igualar a maior série invicta na temporada.

O Gigante da Colina, atualmente, acumula oito partidas sem perder, com cinco vitórias, contra Fluminense, Athletico-PR (2x), Vitória e Atlético-GO e três empates, em duelos perante a Red Bull Bragantino, Atlético-GO e Criciúma. A sequência contempla duelos do Campeonato Brasileiro e do mata-mata nacional.

A última derrota, portanto, foi frente ao Grêmio, por 1 a 0, pelo Brasileirão, na Arena Condá. Em 2024, a única série maior foi no começo da temporada, pelo Campeonato Carioca e Copa do Brasil.

Na época, o Vasco triunfou contra Audax-RJ, Marcílio Dias, Portuguesa-RJ e Botafogo, além de empates diante de Flamengo, Fluminense, Nova Iguaçu e Água Santa. O responsável por encerrar a sequência foi o Nova Iguaçu, em derrota por 1 a 0, pelo estadual.

Após a data Fifa, o Gigante da Colina encara o Athletico-PR, pela volta das quartas de finais da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília) do próximo dia 11, na Ligga Arena. Na ida, os cariocas triunfaram por 2 a 1, em São Januário.