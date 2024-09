Bia Haddad nas quartas do US Open: horário, onde assistir e detalhes

Bia Haddad enfrenta Karolina Muchova nesta quarta-feira (4), às 13h (de Brasília), na fase de quartas de final do US Open, disputado em Nova York (EUA).

O jogo será transmitido ao vivo pelos canais ESPN e Sportv3 (TV por assinatura) e pelo Disney+ (serviço de streaming).

Bia Haddad e Karolina Muchova se enfrentarão pela quarta vez. A tcheca venceu nas outras três ocasiões.

A tenista brasileira está pela primeira vez na carreira nas quartas do US Open. Bia eliminou a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo, nas oitavas.

Bia Haddad Maia x Karolina Muchova

Quartas de final do US Open

Data e horário: 4 de setembro de 2024, às 13h (de Brasília)

Local: Estádio Arthur Ashe, em Nova York

Transmissão: ESPN e Sportv3 (TV por assinatura) e Disney+ (serviço de streaming)