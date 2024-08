Paratleta Gustavo Carneiro se prepara para realizar sonho de jogar em Roland Garros

Gustavo Carneiro, do tênis em cadeira de rodas, inicia nesta sexta-feira sua participação nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 diante do sul-africano Alwande Sikhosana, a partir das 7h (de Brasília). O tenista mineiro comemora a realização do sonho de jogar nas quadras do complexo de Roland Garros.

"É uma emoção muito grande, uma mistura de alegria e ansiedade. Afinal, será a primeira vez que jogarei em Roland Garros. Estar em uma Paralimpíada é muito importante, mas para nós do tênis terá um sabor especial", afirmou Gustavo, que participou dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021.

"Antes da estreia, passa um filme na nossa cabeça, de tudo o que enfrentamos para chegar até aqui. Agora é curtir o momento e fazer o meu melhor em quadra", disse o atleta.

Atual 36º colocado do ranking mundial da ITF (Federação Internacional de Tênis), Gustavo Carneiro já enfrentou uma vez na carreira o sul-africano Alwande Sikhosana, número 20 do mundo. O confronto terminou com vitória brasileira, durante a Copa do Mundo por equipes de 2019, em Ramat Hasharon, por 2 sets a 0 (6/1 e 7/6).