Igor Jesus comenta preparação para jogo contra Fortaleza e seu bom início no Botafogo

O Botafogo terá um compromisso decisivo no próximo sábado. Caso vença o Fortaleza, o Glorioso reassumirá a ponta do Campeonato Brasileiro, e o atacante Igor Jesus falou sobre a preparação para o confronto.

Atualmente, o Botafogo ocupa a segunda colocação da tabela, com 47 pontos. O Fortaleza, por sua vez, é líder com 48 pontos, mas ainda possui um jogo a menos.

"É um jogo muito importante, que pode nos levar a liderança novamente. Estamos nos preparando muito para que quando a gente consiga a criar oportunidade lá, possa aproveitar da melhor maneira", disse Igor à Botafogo TV.

Fala, Igor Jesus! ???? Direto do CT Lonier, o atacante alvinegro falou com a Botafogo TV AO VIVO para o Debate Pronto Alvinegro! Acesse o canal alvinegro e assista ao programa! ??? #VamosBOTAFOGO ? https://t.co/vRdqvO7eje pic.twitter.com/4TIpudDR2P ? Botafogo F.R. (@Botafogo) August 29, 2024

Vivendo grande fase, Igor Jesus foi anunciado como jogador do Botafogo no começo de julho deste ano, vindo do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Arábes Unidos. O atacante que vem fazendo gols decisivos comentou seu bom começo no clube carioca.

"Eu já vinha me preparando muito bem há três, quatro meses atrás, quando recebi a proposta do Botafogo. Depois que assinei, comecei a me preparar. Vim de um futebol totalmente diferente do Brasil em questão de intensidade, então no pouco tempo que tive lá na Arábia, procurei me preparar bem para quando tivesse a oportunidade aqui, conseguisse aproveitar da melhor maneira, como venho fazendo", falou.

Botafogo e Fortaleza se enfrentam no sábado, às 21h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O palco do duelo será o Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.