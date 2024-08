Brasil garante medalha e estreia com duas vitórias e duas derrotas no tênis de mesa na Paralimpíadas

Nesta quinta-feira, o Brasil estreou no tênis de mesa nas Paralimpíadas e já garantiu uma medalha. Na primeira sessão, a equipe nacional teve duas vitórias e duas derrotas, na Arena Paris. Os paulistas Luiz Filipe Manara e Claudio Massad venceram os espanhóis Jorge Cardona e Ander Cepas, de virada, pela classe MD18, por 3 sets a 1 (9/11, 11/9, 11/9 e 11/6).

Posteriormente, jogaram as duplas femininas da classe WD5. As brasileiras Joyce Oliveira e Cátia Oliveira superaram as egípcias Fawsia Elshamy e Ola Soliman por 3 sets a 0 (11/1, 11/7 e 11/4). Assim, se classificaram para as semifinais e garantiram uma medalha para o Brasil. O próximo jogo será nesta sexta-feira, às 7h (de Brasília).

Porém, as outras duas duplas brasileiras foram eliminadas. A brasiliense Carla Maia e a mineira Marliane Santos foram derrotadas pelas chinesas Jing Liu e Juan Xue por 3 sets a 0 (11/5, 11/4 e 11/2), pela classe WD5.

Já na classe WD20, a fluminense Sophia Kelmer e a paulista Jennyfer Parinos perderam para as chinesas Guiyan Xiong e Chunxiao Hao, pelo mesmo placar, com parciais de 11/1, 11/5 e 11/7.