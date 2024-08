Sede no Nacional-URU amanhece com homenagens a Izquierdo; veja

A sede do Nacional-URU foi decorada com homenagens ao zagueiro Juan Izquierdo, que morreu na última terça-feira (27) após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.

O que aconteceu

A sede foi decorada com flores, velas, mensagens e camisas. O clube ergueu a bandeira a meio mastro em sinal de luto.

O velório do jogador acontecerá nesta quinta-feira (29), será aberto ao público por 2h e acontecerá na sede social do clube uruguaio. A informação é do jornal Ovación e do El País do Uruguai.

O corpo do zagueiro — que estava internado em São Paulo desde a última quinta-feira (22) — será transferido através de um avião da Força Aérea do Uruguai. O translado deve acontecer ainda nesta quarta-feira (28).

Izquierdo teve morte encefálica após uma arritmia seguida de parada cardíaca. O jogador caiu sozinho no gramado do MorumBis em jogo contra o São Paulo pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores, precisou ser reanimado e teve quadro agravado.

Veja como está a sede do Nacional

? | Escenas desgarradoras de hinchas tricolores en la sede de Nacional por la muerte de Juan Izquierdo.#JuanIzquierdo #Nacional pic.twitter.com/m7SEBio0zh -- Nicolás Mateos (@mateosstation) August 28, 2024