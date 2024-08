São Paulo toma gol do Atlético-MG nos acréscimos e abre quartas da Copa do Brasil em desvantagem

Em uma noite pouco inspirada, o São Paulo levou a pior e perdeu para o Atlético-MG nesta quarta-feira, por 1 a 0, no Morumbis. O time levou gol de Battaglia nos acréscimos e, assim, saiu em desvantagem no duelo das quartas de final da Copa do Brasil.

O time de Luis Zubeldía, agora, terá que vencer em Belo Horizonte por dois gols de diferença para passar à semifinal. Se perder ou empatar, será eliminado. Já em caso de vitória por apenas um gol, o embate será decidido por meio das penalidades.

O próximo encontro entre São Paulo e Atlético-MG está agendado para dia 12 de setembro (quinta-feira), a partir das 21h45 (de Brasília), na Arena MRV.

Antes disso, entretanto, os times têm outros compromissos pela frente. O Tricolor mede forças diante do Fluminense neste domingo, no Maracanã, às 18h30, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Galo encara o Grêmio às 11h da manhã do mesmo dia, em Porto Alegre.

O jogo

O início do jogo foi estudado e de poucas emoções. O São Paulo parecia travado na marcação do Atlético-MG, que até então dominava as ações. O Galo, porém, não conseguia traduzir a superioridade em chances de gol.

O primeiro lance de perigo da partida ocorreu aos 18 minutos. Wellington Rato fez uma bela jogada na região central do campo, tabelou com Calleri e finalizou com a perna esquerda, mas Everson espalmou. O time visitante respondeu, aos 19, com Scarpa. Ele recebeu em velocidade, fintou Arboleda e bateu rasteiro, mas sem forças, nas mãos de Rafael.

Empurrado pela torcida, o São Paulo voltou a assustar aos 33 minutos. Mais uma vez por meio dos pés de Rato. Após boa trama coletiva, ele dominou na direita, ajeitou para o meio e chutou firme, mas novamente parou em bela defesa de Everson.

Segundo tempo

Depois de pouco produzir no primeiro tempo, o São Paulo voltou do intervalo em cima do Atlético-MG e quase abriu o placar aos três minutos. Rato recebeu na direita, limpou Paulinho e bateu colocado, mas Everson se esticou e jogou para escanteio. O árbitro, porém, não viu o toque e marcou tiro de meta.

Aos 10, foi a vez de Scarpa cobrar escanteio com muito perigo. Ele bateu fechado, mas Calleri cortou de última hora e cortou, evitando que a bola entrasse no gol.

O São Paulo demonstrava enorme dificuldade de produzir chances de gol. Aos 38, Calleri foi lançado em velocidade e ficou frente a frente com Everson. Ele bateu firme, mas o goleiro defendeu.

Já aos 43, Lucas desperdiçou uma grande oportunidade. Talvez a melhor do São Paulo na partida. Bobadilla lançou o camisa 7, que estava sozinho na pequena área e cabeceou para fora. O Atlético-MG, então, aproveitou o vacilo e abriu o marcador nos acréscimos. Scarpa cruzou para Battaglia, que testou na segunda trave e estufou as redes adversárias.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 0 X 1 ATLÉTICO-MG

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 28 de agosto de 2024 (quarta-feira)



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Rafael da Silva Alves (RS)



VAR: Wagner Reway (ES)



Cartões amarelos: Carlos Gruezo e Rafinha (São Paulo); Junior Alonso, Otávio, Igor Gomes e Saravia (Atlético-MG)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 51.432 torcedores



Renda: R$ 3.949.854,00

GOL: Battaglia, aos 46? do 2ºT (Atlético-MG)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Sabino e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato (Rodrigo Nestor), Luciano e Lucas; Calleri.



Técnico: Maxi Cuberas

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Battaglia, Junior Alonso (Lyanco) e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Bernard (Igor Gomes) e Gustavo Scarpa (Rubens); Paulinho (Palacios) e Hulk (Cadu).



Técnico: Gabriel Milito