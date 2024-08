São Paulo prepara homenagem a Izquierdo, mas foca decisão na Copa do Brasil

O São Paulo prepara homenagens para Juan Izquierdo, jogador do Nacional-URU que morreu ontem aos 27 anos, antes da partida contra o Atlético-MG no MorumBis, hoje (28), às 21h30, pela Copa do Brasil. A informação foi trazida pelo colunista André Hernan, no De Primeira.

Segundo Hernan, a morte de Izquierdo afetou bastante o vestiário do Tricolor, que vê uma vitória no jogo de hoje como uma maneira de homenageá-lo. O colunista do UOL destacou que, apesar da tristeza pelo falecimento do jogador uruguaio, o São Paulo está focado em conseguir um bom resultado no duelo pelas quartas de final.

O vestiário já estava muito emocionado nos últimos dias. Michel Araújo, Calleri e Rafinha estavam ontem à noite no Albert Einstein quando foi anunciada a partida do Izquierdo. Os jogadores estão comovidos e querem ir ao enterro, existe uma programação que já está sendo feita para um avião fretado, nisso está na liderança o Michel Araújo, que era amigo do Izquierdo, o Calleri e o Rafinha. A diretoria vai dar uma liberação se conseguirem esse voo amanhã, mas obviamente também existe um foco no jogo de hoje.

Conversei com pessoas no CT, na concentração no São Paulo, há um foco no jogo de hoje muito em função de vencer para homenagear o Izquierdo. Vai ter uma série de homenagens antes do jogo, a torcida vai fazer suas homenagens, então o que me disseram hoje pela manhã é que é um momento de muita tristeza, muita lamentação, o São Paulo fez o que pode, mas também sabe que hoje à noite tem um compromisso importante. Pelo que está acontecendo hoje no São Paulo, há uma separação muito clara sobre o que vai acontecer no jogo, o foco no jogo, e as homenagens que vem acontecendo, que vão acontecer e toda a ajuda que o São Paulo tem dados nesses últimos dias. André Hernan

