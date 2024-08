Renan treina pela primeira vez, e Santos dá continuidade à preparação para duelo contra a Ponte Preta

O Santos treinou nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, e deu continuidade à preparação para o duelo contra a Ponte Preta, válido pela 24ª rodada da Série B. O goleiro Renan, recém-contratado, treinou pela primeira vez com o grupo.

Renan foi oficializado como reforço do Alvinegro Praiano na manhã desta quarta-feira. O goleiro se junta a Gabriel Brazão, Diógenes e João Pedro, além de João Paulo, que se recupera de grave lesão no tendão. Ele aguarda regularização no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para estrear pelo Peixe.

O técnico Fábio Carille comandou o penúltimo treino do Santos antes do jogo, marcado para esta sexta-feira. A bola rola na Vila Belmiro a partir das 21h30 (de Brasília).

A única dúvida para o confronto está na lateral esquerda. Sem Escobar, expulso no empate com o Amazonas, Carille pode escalar Souza ou Hayner, que retorna de suspensão, no setor.

Além de Hayner, outro que volta é o lateral direito JP Chermont, que também cumpriu suspensão na última rodada. Mesmo caso do atacante Pedrinho, que deve começar no banco de reservas.

O atacante Wendel pode manter a titularidade no ataque, no lugar do argentino Julio Furch. Ele foi titular contra o Amazonas, tendo atuado durante 74 minutos do confronto.

Carille tem mais uma dia para decidir a equipe que vai a campo contra a Ponte Preta. O elenco santista encerra a preparação para o duelo nesta quinta-feira, novamente no CT Rei Pelé.