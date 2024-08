Michel Araujo lamenta morte de Izquierdo e publica mensagem de despedida: "Dói e doerá"

O futebol sul-americano e mundial amanheceu um pouco mais triste nesta quarta-feira. O zagueiro uruguaio Juan Manuel Izquierdo morreu na noite da última terça-feira, aos 27 anos de idade, vítima de um mal súbito nos minutos finais da partida contra o São Paulo, pela Libertadores, no dia 22 deste mês.

O uruguaio Michel Araujo, do São Paulo, foi um dos que mais ficou abalado com a situação. O jogador chorou em campo contra o Vitória, no último domingo, e também havia discursado no vestiário após a partida, pedindo a fé dos companheiros para que Izquierdo se recuperasse.

Nesta quarta-feira, Michel Araujo publicou uma mensagem de despedida do zagueiro nas redes sociais. O meia lamentou a perda, disse que sentiu como se tivesse perdido um grande "companheiro" e afirmou que só consegue pensar na dor dos amigos e familiares do defensor.

Michel Araujo ainda completou dizendo que talvez tenha sentido a perda de maneira mais dura por tudo que ele e Izquierdo tinham em comum. Ao fim, o uruguaio desejou que o compatriota descanse em paz.

Michel Araujo publica texto em homenagem a Izquierdo (Foto: Reprodução/Instagram @michelaraujo)

Companheiros de Michel Araujo no São Paulo, Calleri, Rafinha, Lucas Moura, Alan Franco e Arboleda foram apenas alguns dos que publicaram mensagens em homenagem a Izquierdo. A morte do zagueiro comoveu todo o futebol nacional.

O centroavante argentino, por exemplo, escreveu: "Só de escutar como falavam as pessoas que te conheciam, me dei conta da grande pessoa que você é. Meus mais sinceros pêsames a toda a família, companheiro e amigos. Que Deus possa lhes dar muita força. Descanse em paz, Juan".

Juan Izquierdo começou o jogo diante do Tricolor no banco de reservas e voltou do intervalo no lugar de Sebastian Coates. Aos 39 minutos do segundo tempo, o defensor sentiu um mal súbito, perdeu o equilíbrio e foi ao chão. Atendido pelos médicos de sua equipe, foi removido de ambulância para o Hospital Israelita Albert Einstein.

O zagueiro estava internado até a última terça-feira, quando não resistiu. Segundo comunicado do centro médico, ele faleceu "em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca".

O velório de Izquierdo será realizado nesta quinta-feira, na sede do Nacional-URU, a partir das 10h (de Brasília).

Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do @Nacional. Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de... pic.twitter.com/DMC9aHAvmU ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 28, 2024

Confira a mensagem completa de Michel Araujo em homenagem a Izquierdo:

"Na época em que tudo se torna viral e precisa ser compartilhado, me atrevo a dedicar algumas palavras para Juan, que certamente são insignificantes, mas que ajudam a expressar um pouco dos sentimentos que esta situação me gerou. E caso alguém se identifique, convido a fazer o mesmo.

Sem ser amigo, sem ter a certeza absoluta de que já havíamos trocado palavras em algum momento de nossas vidas, digo que sentia como se ele (Juan) fosse um companheiro, um jogador com quem havia compartilhado estádios e viajado em várias ocasiões. Dói e doerá, que a única coisa que me vem em mente dia e noite é sua família, esposa e filhos.

Talvez ter tantas coisas em comum me faz viver isso de outra maneira, de forma mais próxima, mais sentimental. Não tenho palavras suficientes para me dirigir a seus familiares e amigos, só que possam encontrar alívio em meio a tanta dor. Juan estará para sempre presente em nossos corações. Que descanse em paz Juan".