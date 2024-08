Longa invencibilidade no MorumBis embala São Paulo em sequência de decisões

O São Paulo já soma dez jogos de invencibilidade no MorumBis, a melhor marca em uma única temporada desde 2022, e o aproveitamento pode embalar o time em uma sequência de decisões.

O que aconteceu

Dos últimos dez jogos, o Tricolor venceu nove e empatou um em seus domínios. Em 2022, com Rogério Ceni, a equipe atingiu a marca de 14 jogos invicta dentro de casa, sendo que quatro dessas partidas foram no Paulistão.

O São Paulo recebe o Atlético-MG pela Copa do Brasil na noite desta quarta-feira naquele que pode ser o único mata-mata com o primeiro jogo no MorumBis. O mando de campo no torneio nacional é definido por sorteio rodada a rodada.

Na Libertadores, por outro lado, o Tricolor já garantiu que decide o mata-mata dentro do MorumBis até uma possível final. O time de Zubeldía tem melhor campanha na fase de grupos do que o Botafogo (quartas), Peñarol (URU) e Flamengo (possíveis rivais na semi).

Palmeiras, Atlético-MG e River Plate, que tiveram campanhas superiores ao Tricolor, não cruzam o caminho do São Paulo até a final, que será decidida em jogo único. O Verdão, inclusive, foi eliminado pelo Botafogo nas oitavas.

Veja o retrospecto recente dentro do MorumBis: