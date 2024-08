Jornal: Velório de Izquierdo terá duas horas para público se despedir

O velório de Juan Izquierdo, jogador do Nacional-URU, está previsto para acontecer nesta quinta-feira (29), às 10h (horário de Brasília). O zagueiro morreu às 21h38 (de Brasília) desta terça.

O que aconteceu

O corpo de Izquierdo será transferido para Montevidéu ainda nesta quarta-feira (28) através de um avião da Força Aérea do Uruguai.

Caso tudo ocorra dentro do previsto, o corpo será velado na sede social do Nacional às 10h desta quinta-feira, de acordo com informações do jornal Ovación, do El País do Uruguai.

Os entes de Izquierdo solicitaram um velório curto, com uma hora de privacidade para a família e duas horas abertas ao público para que pudessem se despedir.

Ainda é esperado que consigam outro avião para o retorno de parte da família de Izquierdo que está no Brasil. Selena, a esposa, e Sofia, a irmã, retornam ao Uruguai ainda na manhã desta quarta, em voo comercial, enquanto os pais do jogador seguem no Brasil.

Morte encefálica

Izquierdo sofreu uma arritmia seguida de parada cardíaca na última quinta-feira (22). Nesta terça (27), o Nacional anunciou a morte do jogador, que teve morte encefálica. Ele estava internado na UTI no Hospital Israelita Albert Einstein.

O zagueiro caiu sozinho no gramado do MorumBis durante o jogo contra o São Paulo, pela Libertadores, e precisou ser reanimado mais tarde.

Ele foi atendido por médicos dos dois times no gramado e deixou o estádio de ambulância. O atleta chegou ao hospital em parada cardíaca, e manobras de ressuscitação foram feitas. Um desfibrilador também foi usado.

O quadro do jogador piorou no último domingo, com "progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana". Ele passou por cuidados intensivos neurológicos e estava respirando por meio de ventilação mecânica.