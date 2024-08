Ex-Botafogo revela conversa com Izquierdo antes de 'jogo da vida' com SPFC

Ex-jogador do Botafogo e atualmente no León (MEX), Diego Hernández homenageou Juan Izquierdo e revelou uma conversa com o zagueiro do Nacional antes do jogo contra o São Paulo, pela Copa Libertadores. O uruguaio teve morte encefálica na última terça-feira (27) após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.

O que aconteceu

Diego contou que Izquierdo queria "jogar a partida da minha vida" contra o São Paulo. Hernández de manifestou através de uma postagem nas redes sociais.

Como você me disse antes da partida 'Baraja, vou jogar a partida da minha vida, olhe para mim'. E foi o que você fez. Você colocou sua vida em risco no jogo que queria jogar tão bem. Diego Hernández, no Instagram

Hernández relatou ainda que o zagueiro "me colocou debaixo do braço" durante passagem pelo Montevideo Wanderers (URU). A dupla defendeu o clube entre 2021 e 2022, até o zagueiro ser comprado pelo Nacional. Já Hernádez foi para o Botafogo dois anos mais tarde.

Hoje você me deixa um vazio muito grande, só eu, você e minha família sabemos o que você foi para mim naquela época em que eu estava subindo para jogar na primeira divisão. Quando eu estava dando meus primeiros passos, você me agarrou, me colocou debaixo do braço e me guiou, me deu força, me incentivou, confiou em mim, mas, acima de tudo, nunca deixou aquele garoto com quem você se sentia tão identificado cair.