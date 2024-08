Barcelona faz oferta pelo zagueiro Jonathan Tah, do Bayer Leverkusen

Em busca de reforços para o setor defensivo, o Barcelona fez uma proposta pelo zagueiro alemão Jonathan Tah, do Bayer Leverkusen, conforme noticiado pelo jornal espanhol Mundo Deportivo, nesta quarta-feira.

A proposta do time catalão pelo jogador de 28 anos é de aproximadamente R$ 122 milhões. O Bayer Leverkusen, porém, espera receber pelo menos R$ 184 milhões pelo atleta, que tem apenas mais um ano contrato com o clube alemão.

?Ciutat Esportiva Joan Gamper

? 11:30 a.m. pic.twitter.com/84NYvYEmXl ? FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 28, 2024

O Barcelona busca reforços para a zaga em meio a provável saída de Eric Garcia e devido a lesão sofrida por Andreas Christensen, que vai ser ausência por, pelo menos, quatro meses.

Ainda de acordo com o Mundo Deportivo, Jonathan Tah vê com bons olhos uma transferência ao Barça e a possibilidade de ser treinado pelo compatriota Hansi Flick. Os já dois trabalharam juntos na seleção da Alemanha.

Contudo, o clube catalão não é o único interessado no zagueiro, já que o Bayern de Munique ofereceu os mesmos R$ 122 milhões ao Leverkusen, mas teve sua proposta recusada.

O Barcelona volta a campo no sábado, às 12 horas (de Brasília), quando recebe o Real Valladolid, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. Com 100% de aproveitamento, a equipe lidera a competição com nove pontos.