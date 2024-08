Flamengo segura pressão do Bahia, vence e sai em vantagem na Copa do Brasil

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo superou um jogo ruim, freou a pressão do Bahia e venceu por 1 a 0 no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida aconteceu na Arena Fonte Nova na noite desta quarta-feira. O gol foi marcado por Bruno Henrique no começo do segundo tempo.

O Fla mantém a escrita de nunca ter perdido para Rogério Ceni. São 13 jogos e 13 vitórias contra o treinador.

O confronto de volta será apenas depois da Data Fifa. As equipes se encontram no Maracanã no dia 12 de setembro, quinta-feira, às 21h45 (de Brasília). Quem passar pega o vencedor de Corinthians x Juventude. Antes da pausa, o Bahia encara o Bragantino, e o Fla visita o Corinthians, ambos no domingo.

Os times respeitaram um minuto de silêncio em homenagem a Izquierdo. Os torcedores aplaudiram a todo momento o uruguaio, que faleceu na última terça-feira. De la Cruz ficou visivelmente emocionado. Ele fez uma publicação nas redes sociais para o compatriota, com quem atuou junto nas categorias de base do Liverpool, do Uruguai.

Tite voltou ao banco do Flamengo. O treinador ficou fora da última partida após sofrer uma arritmia e ficar internado. Ele precisou de 48 horas de repouso, mas retornou ao Ninho do Urubu na segunda.

Os times foram com o que de melhor tinham à disposição para o jogo. O Bahia teve força máxima com o retorno de Ademir, recuperado de lesão e que entrou no fim. O Fla, por outro lado, ainda sofre com os vários lesionados, perdeu Allan suspenso e Carlinhos que não pode ser inscrito. Além disso, terá apenas Michael como reforço disponível para as quartas.

O Flamengo voltou a ver o fantasma das lesões. De la Cruz sentiu lesão muscular, e Michael saiu carregado já no fim da partida desta quarta.

Como foi o jogo

O Flamengo até teve um primeiro momento mais promissor, mas o Bahia logo conseguiu estabelecer o jogo de dominância e troca de passes. Mesmo tendo a posse, porém, os donos da casa tiveram dificuldades para infiltrar na área e criar chances de real perigo. Faltava encaixar o último passe para furar o bloqueio rubro-negro de ver e ter sucesso, algo que não aconteceu no primeiro tempo.

Mesmo com o meio mais povoado, o Fla teve dificuldades para armar as jogadas. Bruno Henrique, de centroavante, praticamente não tocou na bola, e De la Cruz não fez uma boa apresentação. A primeira boa chance veio aos 33 minutos apenas, com mais uma na reta final. As melhores chegadas aconteceram com roubadas de bola, e as ideias não funcionaram.

Quando os homens de frente entraram em ação, o Flamengo abriu o placar na etapa final. Mas os problemas físicos apareceram de novo. Em escanteio batido por De la Cruz, Bruno Henrique apareceu bem para abrir a contagem. Vários atletas do Fla foram comemorar com o uruguaio, que apareceu cabisbaixo durante o primeiro tempo. O meio-campo, porém, precisou sair aos 25 minutos depois de sentir a coxa. Léo Ortiz pediu substituição ao mesmo tempo. A equipe passou a reta final tentando apenas fazer o tempo passar, e todos os jogadores apareceram extremamente cansados. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Michael sentir também e sair de maca.

Matheus Cunha passou a ser nome de destaque para impedir o Bahia de ter êxito. O time da casa seguiu mais dominante, e Rogério Ceni foi fazer a primeira mudança pouco depois dos 20 minutos, tentando dar melhor velocidade e chegada pelos lados, onde a equipe era mais perigosa. O treinador, entretanto, foi mais conservador e arriscou pouco, enquanto o Fla mudava com o que tinha para suprir os problemas. O Esquadrão não conseguiu transformar a posse em chances e marcar para sair sem a desvantagem de Salvador.

Lances importantes

Tentou. Aos oito minutos do primeiro tempo, o Bahia trocou passes, e Juba recebeu na intermediária. Ele tentou o chute de longe, mas a bola foi à direta do goleiro.

Saiu. Aos nove, Cauly recebeu e passou para Thaciano, mais avançado. O atacante ajeitou e chutou para fora.

Não deu nada. Aos 19, o Bahia saiu em ataque perigoso, e Arias tentou lançar na área. A bola explodiu em Ayrton Lucas, e o time pediu toque de mão, mas nada foi marcado. No fim, o impedimento foi dado no lance.

Chegou. Aos 25, Jean Lucas recebeu bom passe e foi ao fundo para cruzar no meio, mas Fabrício Bruno chegou na hora para cortar.

Que isso, galera. Aos 26, Fabrício Bruno e Matheus Cunha não se entenderam na defesa, e ninguém chegou para cortar a bola. Thaciano se antecipou e ficou com ela, mas precisou recuar a jogada para ganhar ângulo. No fim, nada feito.

Perigo. Aos 31, Jean Lucas driblou Varela e Pulgar, passando para Everton Ribeiro. O meia encheu o pé para chutar forte, mas mandou a bola pelo lado esquerdo.

Arriscou. Aos 33, Cauly errou o passe, e Ortiz recuperou. Luiz Araújo recebeu e achou Gerson, que tentou o chute de longe, mas mandou por cima.

Pressionou. Aos 36, o Fla saiu errado, e Thaciano tentou aproveitar, mas chutou por cima do gol.

Boa chance. Aos 44, Luiz Araújo acelerou na ponta, driblou Caio Alexandre e chegou ao fundo. Ele tocou na entrada da área, e Gerson chegou chutando de primeira, mas Kanu se jogou de carrinho para tirar.

0x1. Aos quatro minutos do segundo tempo, De la Cruz bateu o escanteio, e Bruno Henrique subiu alto para cabecear e abrir o placar.

Milagre. Aos 10, o Flamengo vacilou na defesa, Cauly achou Ribeiro, e a bola voltou para Jean Lucas. O meia chutou à queima-roupa, mas Matheus Cunha fez linda defesa com os pés para evitar o gol.

Mais um. Aos 11, Arias recebeu na direita e passou para Everton Ribeiro. O meia bateu bonito no canto, e Matheus Cunha saltou para tirar outra. O impedimento foi marcado no final.

Boa jogada. Aos 42, Ademir partiu para cima de Ayton Lucas na ponta e lançou para Iago cabecear com perigo, mas por cima do travessão.

Impressionante. Aos 47, Juba deu um cruzamento na medida, mas Lucho Rodríguez mandou para fora.

Ficha técnica

Bahia 0 x 1 Flamengo - Copa do Brasil

Data e hora: 28 de agosto de 2024, às 21h30

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos: Santiago Arias (BAH), Evertton Araújo (FLA)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gol: Bruno Henrique (aos quatro minutos do segundo tempo)

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Cauly (Iago) e Everton Ribeiro (Carlos de Pena); Thaciano (Ademir) e Everaldo (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.

Flamengo: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (David Luiz); Erick Pulgar, Léo Ortiz (Evertton Araújo), De la Cruz (Michael) e Gerson (Igor Jesus); Luiz Araújo (Wesley) e Bruno Henrique. Técnico: Tite.