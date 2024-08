Após estrear no profissional do Santos, Villarreal é convocado pela seleção colombiana sub-20

Depois de fazer sua estreia no elenco profissional do Santos, Alejandro Villarreal foi convocado, nesta terça-feira, para amistosos com a seleção colombiana sub-20. Os 23 jogadores chamados pelo técnico César Torres ficarão concentrados de 26 de agosto até 6 de setembro.

Inicialmente, os atletas ficarão na sede da Federação Colombiana de Futebol em Barranquilla. Depois, o time viajará para Montevidéu, onde disputará dois amistosos contra o Uruguai sub-20, nos dias 3 e 5 de setembro.

Esta convocatória faz parte da preparação para o Sul-Americano da categoria em 2025.

Alejandro Villarreal foi contratado recentemente para as categorias de base do Santos, mas já foi chamado pelo técnico Fábio Carille para uma partida com o profissional. No último sábado, ele entrou na reta final da derrota de 1 a 0 para o Avaí.

Com a convocação, o colombiano não fica à disposição de Carille para os duelos contra Amazonas e Ponte Preta, ambos pela Série B. Vale lembrar que o lateral direito JP Chermont também foi chamado pela Seleção Brasileira sub-20.

Veja a convocação da Colômbia sub-20

Royner Andrés Benítez Hernández - Águilas Doradas



Sergio Andrés Aponzá Cantoñi - Alianza FC



Luis Felipe Riascos Perlaza - América de Cali



Tomás Andrés Díaz Carabali - Atl. Huíla



Alejandro Ararat Díaz - Atl. Huíla



Luis Miguel Landazuri Cuenú - Atl. Nacional



Simón García Valero - Atl. Nacional



Andy Duvan Batioja Renteria - Atl. Nacional



Joel Canchimbo Morales - Junior FC



Mauricio Esteban Medina Malpica - Bogotá FC



Joan Sebastián Gómez Correa - Deportivo Cali



Julián Andrés Bazan Medina - Deportivo Pereira



John Edwin Montaño Preciado - Ind Medellín



Andrés Felipe Tovar Escalante - Envigado FC



Jordan Javier García Bonnet - Fortaleza CEIF



Kener Nicolás González Mosquera - Internacional FC De Palmira



Jhon Stiven Guzmán Pizarro - Internacional FC De Palmira



Jhoan Hernández Mejía - Millonarios FC



Neiser David Villarreal Quiñones - Millonarios FC



Sergio Stevan Palacios Zapata - Once Caldas DAF



Elkin Dario Quiñones Bonilla - Orsomarso SC



Keimer Sandoval Rodríguez - Betis Deportivo Balompié (ESP)



Alejandro Villarreal Zuluaga - Santos-Sp (BRA)