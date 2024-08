Cruzeiro leva gol de bicicleta e empata com Vitória; Corinthians fica no Z4

Vitória e Cruzeiro empataram por 2 a 2 nesta segunda (19), fechando a 23ª rodada do Brasileirão. A partida aconteceu no Barradão, em Salvador.

Osvaldo, de pênalti, e Alerrandro, de bicicleta, marcaram para o rubro-negro. Dinenno fez os dois do empate para o time mineiro no segundo tempo após o Cruzeiro ficar com um jogador a mais.

Com o resultado, o Vitória deixou a zona de rebaixamento e é o 16º colocado, com 22 pontos. O Corinthians tem a mesma pontuação, mas dois triunfos a menos. A equipe paulista saiu do Z4 após empate com o Fluminense no sábado, mas volta à zona da degola e fica mais uma rodada entre os quatro últimos. A Raposa está em 7º, com 37 pontos.

O Cruzeiro volta a jogar na quinta (22), contra o Boca Juniors, pela definição das oitavas da Sul-Americana. O próximo compromisso do Leão é novamente pelo Brasileiro, no domingo (25), contra o São Paulo.

Como foi o jogo

Rubro-negro tem início quase perfeito. O Barradão viu o Vitória pressionar e até comemorou um gol marcado por Alerrandro, mas o lance não valeu porque já havia sido marcado pênalti em toque de mão segundos antes. Evitando maiores polêmicas com a arbitragem, Osvaldo converteu com muita categoria e deixou o Vitória na frente. Menos de cinco minutos depois, Alerrandro ampliou assinando uma pintura de bicicleta. A primeira parte só não foi melhor para os mandantes porque Neris recebeu o cartão vermelho direto por puxão em Kaio Jorge.

Cruzeiro equilibra, e reação vem no final. Mesmo com um jogador a mais durante a maior parte do jogo, a Raposa teve dificuldades de furar a defesa do Vitória. A presença no ataque e os chutes a gol aumentaram, mas sem direção certa ou intensidade para passar por Lucas Arcanjo. Fernando Seabra apostou nas substituições para colocar mais pressão no jogo. Já perto do fim, Dinenno demonstrou bom posicionamento para marcar duas vezes de cabeça. O argentino saiu do banco para garantir o empate também com um curto intervalo entre os gols.

Lances de destaque

Defendeu! O Vitória teve boa chance de abrir o placar aos 16 minutos do primeiro tempo em cobrança de falta com Filipe Machado. Cássio foi buscar no canto esquerdo e evitou o gol.

Pênalti. Aos 22 minutos, Lucas Silva tocou a mão na bola após finalização de Luan dentro da área. Na sequência, Alerrandro ficou com a sobra e chutou para o fundo da rede. O Vitória chegou a comemorar, mas o árbitro Marcelo de Lima Henrique já havia marcado a penalidade antes do gol.

1x0. Osvaldo converteu a cobrança batendo com muita força do lado esquerdo de Cássio, que caiu para o outro lado.

2x0. Aos 28 minutos, Williean Lepo cruzou para a área, e João Marcelo desviou para cima. Alerrandro ficou com a sobra e acertou um belo chute de bicicleta, de dentro da área, ampliando o placar. Cássio só olhou, sem chance.

Vermelho direto. Aos 37 minutos, Neris errou o domínio e viu Kaio Jorge ficar com a bola de frente para o gol. O zagueiro do Vitória puxou o atacante, que caiu no chão.

2x1. Aos 33 do segundo tempo, Romero cruzou da intermediária, e Dinenno cabeceou entre os marcadores. A bola pegou curva e foi parar no canto do gol.

Espalma! Aos 36, Matheus Henrique quase empatou com chute forte de fora da área. Lucas Arcanjo apareceu bem para jogar para fora.

2x2. Aos 39, Dinenno mais uma vez subiu mais do que a zaga para acertar a testa na bola. O argentino mirou o canto direito e empatou o jogo.

Ficha Técnica

Vitória 2 x 2 Cruzeiro

Campeonato Brasileiro, 23ª rodada

Data e horário: 19 de agosto de 2024, às 20h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

VAR: Daniel Nobre Bins

Cartões amarelos: Léo Naldi (VIT), Matheus Pereira, Villalba, Walace (CRU)

Cartão vermelho: Neris (VIT)

Gols: Osvaldo (24'/1ºT), Alerrandro (28'/1ºT), Dinenno (33'/2ºT e 39'/2ºT)

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan (Caio Vinícius), Ricardo Ryller (Léo Naldi) e Filipe Machado (Carlos Eduardo); Matheusinho, Osvaldo (Zé Hugo) e Alerrandro (Edu). Técnico: Estéphano Djian.

Cruzeiro: Cássio; Lucas Romero (Walace), João Marcelo, Villalba e Marlon (Kaiki); Lucas Silva (Matheus Pereira), Matheus Henrique, Ramiro (Dinenno) e Barreal (Mateus Vital); Arthur Gomes e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra.