Seleção Brasileira feminina estreia com vitória sobre Filipinas no qualificatório Pré-Mundial de basquete

A Seleção Brasileira feminina de basquete venceu Filipinas, por 77 a 74, na estreia do qualificatório Pré-Mundial, em Ruanda, na África, nesta segunda-feira. Com o resultado, o Brasil assumiu a liderança do grupo C.

A partida foi muito equilibrada, com nove trocas de liderança ao longo dos quatro períodos de jogo. O Brasil entrou no último quarto liderando por três pontos, chegou a tomar a virada, mas recuperou a vantagem e conseguiu a vitória.

"Feliz com a nossa estreia. Meu primeiro jogo como treinadora da Seleção adulta. Filipinas fez um grande jogo, quero dar os parabéns, nos fizeram sofrer bastante. Mas o que importava hoje era a vitória e nós conseguimos cumprir nosso objetivo. Primeiro jogo, nervosismo, mas saímos na frente", disse a técnica Bruna Rodrigues.

Letícia Josefino foi o destaque da Seleção Brasileira, com 15 pontos anotados e cinco rebotes. Além dela, Emanuely de Oliveira (13 pts) e Maria Albiero (12 pts, 5 reb, 5 ast) também se destacaram na vitória.

Na outra partida do grupo C, a seleção de Senegal venceu a Hungria por 63 a 61.

O Brasil volta à quadra nesta terça-feira, às 15 horas (de Brasília), quando enfrenta Senegal. A partida tem transmissão do canal da FIBA, no Youtube.

O torneio envolve 16 seleções em ação, dividas em duas sedes (México e Ruanda), que duelam pelos títulos que garantem vaga no Pré-Mundial, que acontece no segundo semestre de 2026. A Copa do Mundo de basquete feminina vai ser realizada também em 2026, na Alemanha.