São Paulo denuncia homofobia de torcedores do Palmeiras em jogo; veja vídeo

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo protocolou junto à CBF um ofício denunciando gritos homofóbicos de torcedores do Palmeiras durante o clássico do último domingo. O Verdão se manifestou em repúdio e prometeu tomar providências cabíveis.

O Tricolor utilizou um vídeo como prova para as duas acusações feitas pelo clube. O UOL teve acesso ao conteúdo.

O primeiro grito é "para cima delas". O segundo ocorre no momento da queda de Patryck no gramado e é possível ouvir "mais uma bicha morta".

O cântico de "vai para cima delas" é entoado por boa parte da arquibancada, enquanto o grito contra Patryck aparenta vir de um torcedor isolado.

O UOL procurou o Palmeiras e o clube se manifestou por meio de nota oficial em suas redes sociais.