Savinho sai machucado, mas Manchester City vence o Chelsea pelo Campeonato Inglês

Chelsea e Manchester City se enfrentaram em Stamford Bridge neste domingo e fizeram suas estreias no Campeonato Inglês desta temporada. Com gols de Haaland e Kovacic, o clube comandado por Guardiola venceu por 2 a 0.

A notícia ruim para o torcedor do Manchester City vem por conta do brasileiro Savinho. O atacante fazia sua estreia como titular no clube inglês, mas precisou ser substituído no intervalo após sentir dores no joelho.

Com o resultado, o clube de Londres segue com a pontuação zerada, aparecendo na 16ª posição do Campeonato Inglês. Já o time de Manchester conquistou os primeiros três pontos e está na quarta colocação.

O Chelsea volta a campo na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília) quando enfrentará o Servette, da Suiça, em jogo válido pela Liga Conferência. O City, por sua vez, terá compromisso apenas no sábado, às 11h, contra o Ipswich Town, pelo Campeonato Inglês.

Não demorou muito para o Manchester City abrir o placar. Aos 17 minutos, Doku fez jogada pela esquerda e mandou para área. Bernardo Silva deu um leve desvio, e a bola sobrou para o goleador Erling Haaland, que não perdoou e marcou seu primeiro gol no Campeonato Inglês.

Aos 43 minutos, Nicolas Jackson até aproveitou a falha de Ederson e empatou a partida. O atacante, no entanto, estava impedido e teve seu gol anulado.

Kovacic ampliou o placar para os visitantes aos 39 minutos já da segunda etapa. Ele recuperou a bola, conduziu pelo meio e acertou um belo chute de fora da área. O goleiro Robert Sanchez até encostou na bola, mas não conseguiu impedir o gol.