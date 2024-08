Michael no Flamengo: Braz cita negociação adiantada após 4 a 1 do Botafogo

Do UOL, no Rio de Janeiro

A primeira manifestação da diretoria do Flamengo após a goleada sofrida diante do Botafogo, por 4 a 1, foi dizer que o placar não deveria acontecer e falar que o time tem um reforço se aproximando: o meia-atacante Michael.

O responsável pelo posicionamento foi o vice de futebol, Marcos Braz, que ponderou o volume de desfalques do time de Tite no momento.

"Primeiro, o Flamengo não pode perder de quatro para o Botafogo de maneira alguma. Em hipotese nenhuma. Passando isso, tem que fazer a análise de alguns pontos. O Flamengo estava sem sete jogadores. Perdemos Pedro, Gabigol, Arrascaeta, com cinco minutos, Cebolinha, Viña, De La Cruz... Não tem nenhum time que você tem uma perda tão grande como essa e passa impune", disse ele.

Michael a caminho: "A janela está aberta. Temos uma contratação muito adiantada, que é a do Michael. Não está certa, porque não está assinada. O que falta? Ele estar aqui e assinar".

Fabrício Bruno com "sonho" de jogar na Europa: "Ele teve tempo para ter o sonho dele, ter ido embora para a Inglaterra. Não quis ir. Agora, a gente está esperando a segunda proposta. Se a proposta for boa pasra o Flamengo e a gente entender que deva vender, a gente vai vender. O que importa agora é o sonho do torcedor e não o sonho de ninguém".

Wesley na Atalanta: "Wesley está muito avançado, até pelo tamanho das cifras. Mas só depois que assina a gente pode confirmar, ou não. Mas é uma venda, se acontecer nos moldes que está se desenhando, muito importante para o Flamengo. É impossível segurar o jogador, pelo tamanho dos números propostos a ele também".

O que mais Marcos Braz disse

Postura do Fla no mercado

"Vamos continuar indo no mercado, não só como estávamos antes, mas analisando as lesões mais importantes. Quando a gente tem um jogador que tem uma lesão que em 15 dias, um mês você volta a ter o jogador, é uma coisa. Outra coisa é a lesão do Viña. Tem que ter tranquilidade, calma. Se Deus quiser, vamos passar na quinta-feira e seguiremos em pé na Copa do Brasil, na Libertadores e vamos até o final do Brasileirão, para termos um final de ano do tamanho que o Flamengo merece".

As lesões e o planejamento do elenco

"Planejamento? Cebolinha foi ruptura de tendão. Não tem o que fazer. O outro, por pancada. Outro, desgaste. Jogadores quando vão para a seleção voltam de maneira descompensada. Agora é ter tranquilidade, dentro do possível. O Flamengo passou para as quartas da Copa do Brasil. Tem tudo para passar na Libertadores também. Estamos hoje cinco pontos atrás do Botafogo. Se ganharmos o jogo a menos, dois pontos. Entendo a preocupação da torcida, mas temos que fazer uma análise mais fria e calma. Saber compreender e sair dessa situação que está".

Mais sobre a goleada sofrida para o Botafogo

"O Flamengo não deve e não pode perder de quatro de maneira nenhuma. É a primeira vez que eu como vice-presidente perco aqui. Acontece, não gostaria. Mas foi o que aconteceu. É levantar a cabeça, ter tranquilidade, dentro do possível".