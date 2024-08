Felipe Baptista vence corrida principal na estreia de Belo Horizonte na Stock Car

O jovem Felipe Baptista, da equipe Texaco Racing, venceu, neste domingo, a corrida principal da sétima etapa da Stock Car no ano, no circuito montado nas ruas de Belo Horizonte, no entorno do estádio do Mineirão. A capital mineira fez sua estreia no calendário da principal categoria do automobilismo nacional com uma grande festa.

Com a vitória, a segunda no ano, Felipe é, agora, o piloto com mais pódios na temporada, com cinco no total (duas vitórias, um segundo e dois terceiros lugares). O piloto, assim, está na vice-liderança, com 545 pontos, a apenas quatro pontos do líder Felipe Massa 549).

"Que final de semana! Minha primeira experiência em um circuito de rua e curti demais. Desde o início dos treinos, a gente mostrou muita velocidade. Hoje, na Corrida Principal, largamos em segundo e logo no início já consegui a ultrapassagem para assumir a liderança. Depois foi só trazer o carro 'pra casa'", comemorou Felipe Baptista.

Depois de ter conquistado o segundo lugar no grid, no último sábado, com uma diferença de apenas 5 milésimos para o pole, o piloto da Texaco Racing assumiu a ponta logo no início da prova, fazendo ultrapassagem ainda na segunda volta.

"Estou feliz demais. A equipe Texaco Racing está de parabéns, como sempre, e espero que a gente mantenha esse desempenho nas próximas etapas para voltarmos à liderança", continuou o piloto de apenas 21 anos.

A equipe também fez um ótimo trabalho no pit stop e Felipe garantiu a vitória, em uma prova marcada por interrupções do Safety Car e até uma bandeira vermelha. A corrida foi interrompida por alguns minutos para a retirada de um dos carros da pista.

Felipe também aprovou o traçado de 3.113 metros e 12 curvas da capital mineira. "Espero voltar mais vezes. Achei a pista muito desafiadora e divertida. Vai ser uma vitória que vai ficar marcada na minha carreira e espero voltar mais vezes a BH. O público foi incrível, passando uma energia muito legal, foi realmente demais", finalizou o piloto, que foi ovacionado pelo público ao final do pódio.

William Lube, chefe da equipe, também celebrou o grande resultado do time, que agora segue para a próxima etapa, entre os dias 6 e 8 de setembro, no autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS).

"Circuito de rua é sempre um desafio. A pista costuma ser muito técnica, não permite erros, mas no final deu tudo certo. O Felipe e a equipe fizeram um trabalho fantástico e vamos para a próxima, colados no líder, para tentar assumir essa ponta e não largar mais", completou Lube.

Os 10 primeiros na Corrida Principal:



1. Felipe Baptista Texaco Racing 25 voltas em 52:14.633



2. Nelson Piquet Jr Cavaleiro Sports a 2.504



3. Caca Bueno KTF Sports a 5.528



4. Arthur Leist Full Time Sports a 6.962



5. Cesar Ramos Ipiranga Racing a 8.127



6. Eduardo Barrichello Full Time a 9.527



7. Rafael Suzuki TMG Racing a 10.362



8. Ricardo Mauricio Eurofarma-RC a 11.452



9. Felipe Massa TMG Racing a 12.598



10. Daniel Serra Eurofarma-RC a 13.514

Classificação do campeonato, após sete etapas (Top-10):



1º - Felipe Massa, 549 pontos



2º - Felipe Baptista, 545



3º - Ricardo Zonta, 545



4º - Dudu Barrichello, 543



5º - Julio Campos, 536



6º - Rafael Suzuki, 491



7º - Bruno Baptista, 480



8º - Gabriel Casagrande, 466



9º - Enzo Elias, 459



10º - Daniel Serra, 420