Escalações: Palmeiras aposta em Estêvão titular, e São Paulo vai com time alternativo para o Choque-Rei

As escalações de Palmeiras e São Paulo para o clássico deste domingo, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, estão definidas. Como previsto, os técnico Luis Zubeldía apostará em um time alternativo, com alguns titulares, no Choque-Rei, mas Abel Ferreira decidiu ir a campo com força máxima, incluindo o garoto Estêvão, apesar dos compromissos decisivos que ambos os clubes terão no meio de semana pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Palmeiras e São Paulo somam 38 pontos, mas o Verdão aparece em quarto, enquanto o Tricolor figura em quinto, por ter um saldo de gols superior (11 contra 9). Uma vitória neste domingo fará com que um dos lados deixe seu rival para trás.

Pelo lado do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira terá os seguintes desfalques: Murilo (suspenso), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), Dudu (recondicionamento físico) e Mayke (dores na panturrilha direita).

Já no São Paulo o técnico Luis Zubeldía não tem à disposição os seguintes jogadores: Pablo Maia (cirurgia na coxa esquerda), Alisson (cirurgia no tornozelo direito), Igor Vinícius (aprimora a forma física após risco elevado de lesão), Erick (incômodo na região anterior da coxa direita) e Liziero (lesão muscular do lado esquerdo do quadril).

A escalação do Palmeiras conta com: Weverton; Marcos Rocha, Gómez ,Vitor Reis e Caio Paulista; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Lázaro e Flaco López.

Já a escalação do São Paulo conta com: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Moreira, Bobadilla, Nestor e Michel Araújo; Wellington Rato, Ferreira e André Silva.

Esse é o quarto Choque-Rei disputado neste ano. Palmeiras e São Paulo protagonizaram a Supercopa do Brasil, vencida pelo Tricolor, no Mineirão, além dos empates em 1 a 1 no Campeonato Paulista e 0 a 0 no Campeonato Brasileiro, ambos no Morumbis.

Entretanto, o último encontro entre as duas equipes no Allianz Parque válido pelo Campeonato Brasileiro foi marcado por um verdadeiro atropelo do Palmeiras, que goleou o São Paulo, de ressaca pelo título da Copa do Brasil, por 5 a 0.

Pelas contas do Palmeiras, o Choque-Rei já foi disputado 357 vezes, sendo 118 vitórias alviverdes, 119 empates e 120 triunfos do São Paulo.

Já pelas contas do São Paulo, houve 347 Choques-Reis, em que saiu vencedor 116 vezes, empatou 115 vezes e foi derrotado pelo Palmeiras em outras 116 oportunidades. Ou seja, o histórico do confronto estaria empatado.