Botafogo goleia Flamengo, retoma liderança do Brasileirão e ganha moral para pegar o Palmeiras

O Botafogo deu nova prova de força no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Fogão goleou o Flamengo por 4 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada, e recuperou a liderança do Brasileirão.

Com força máxima, o Botafogo se impôs no clássico, inclusive fisicamente. Superior, o Fogão deu um recado, reforçou que é um grande candidato ao título do Brasileiro e abriu vantagem sobre o rival.

Já o Flamengo agora amarga uma sequência de três jogos sem ganhar pelo Brasileirão (duas derrotas e um empate). Para piorar, o Rubro-Negro tem mais um problema: Arrascaeta saiu lesionado no início do clássico deste domingo. Com 46 pontos, o Botafogo está na liderança do Brasileirão, com um ponto a mais do que o Fortaleza, que tem um jogo a menos em relação ao clube carioca. Já o Flamengo, com 41 pontos em 22 jogos, está na quarta colocação.

Os dois clubes agora têm decisões pela Copa Libertadores. O Botafogo visita o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque. Como venceu a ida por 2 a 1, o Fogão tem a vantagem do empate. Já o Flamengo vai enfrentar o Bolívar, na Bolívia, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). O Rubro-Negro venceu a partida de ida por 2 a 0 e, assim, pode até perder por um gol de diferença.

Já o próximo compromisso do Botafogo pelo Brasileirão é contra o Bahia, domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. O Flamengo, por sua vez, recebe o Bragantino, domingo, às 20h (de Brasília), no Maracanã.

O clássico entre Botafogo e Flamengo

O técnico Artur Jorge escalou o Botafogo com força máxima, enquanto Tite, pela sequência de jogos, preservou Varela, Léo Pereira, De La Cruz e Luiz Araújo no Flamengo. O Rubro-Negro não teve Pulgar, suspenso, e Viña, Cebolinha, Pedro e Gabigol, lesionados.

O Botafogo abriu o placar logo aos dois minutos. A zaga rubro-negra dormiu e novamente foi castigada pelo alto. Marlon Freitas lançou para Mateo Ponte. O lateral surgiu livre pela direita e cabeceou no canto: 1 a 0.

Para piorar a situação do Flamengo, Arrascaeta sentiu problema muscular no adutor da coxa esquerda aos quatro minutos e deu lugar a Victor Hugo. Aos sete, Marlon Freitas recebeu na entrada da área e chutou. Rossi defendeu.

Aos 20, Gregore, com liberdade, avançou e arriscou da entrada da área. A bola saiu à direita de Rossi. O Flamengo finalmente conseguiu criar e empatou aos 23 minutos. Léo Ortiz deu um bolão para Bruno Henrique. O atacante, com categoria, tocou por cima e fez 1 a 1. Na comemoração, ele fez o "chororô", em provocação ao Botafogo.

O Fogão balançou a rede aos 38 minutos. Após cruzamento para a área, Rossi falhou, Gregore ajeitou e Igor Jesus marcou. Contudo, Gregore estava impedido no lance. Assim, o gol foi anulado. Dois minutos depois, Ayrton Lucas arriscou de longe e mandou à direita do gol (a bola foi na rede pelo lado de fora). Na sequência, Carlinhos teve a chance para virar, mas mandou por cima. O primeiro terminou 1 a 1.

Tite fez uma alteração no intervalo. Ele colocou Evertton Araújo no lugar de Gerson. O Botafogo voltou a ficar em vantagem aos oito minutos. Almada desceu pela esquerda, levou para o meio e chutou. A bola parou na zaga e rebateu. No rebote, Igor Jesus fez 2 a 1.

Aos 12, Almada desceu novamente pela esquerda e finalizou da entrada da área. Rossi salvou o Flamengo. O Rubro-Negro quase empatou aos 14 minutos. Wesley chutou e John espalmou. A bola por pouco não entrou. Dois minutos depois, Luiz Henrique fez boa jogada pela direita e cruzou. Igor Jesus quase marcou. Contudo, a arbitragem apontou falta de Ayrton Lucas em cima de Luiz Henrique, na hora do cruzamento. Pênalti.

Tite colocou Varela e Léo Pereira. Saíram Ayrton Lucas e Fabrício Bruno. Já Artur Jorge colocou Tchê Tchê e Tiquinho Soares. Mateo Ponte e Igor Jesus deixaram o campo. Aos 21 minutos, Almada cobrou o pênalti e Rossi fez a defesa. Um minuto depois, Luiz Henrique fez outra grande jogada pela direita e achou Tiquinho. Entretanto, ele chutou por cima.

Aos 26, Savarino ficou livre, mas chutou mal, Rossi defendeu e desperdiçou chance. Três minutos depois, Luiz Henrique infernizou a zaga rubro-negra e chutou colocado. A bola saiu à direita, com perigo. Aos 33, o goleiro do Flamengo salvou finalização de Matheus Martins.

O Flamengo não teve força para reagir. A atuação rubro-negra no segundo tempo foi ruim. A superioridade do Botafogo finalmente resultou no terceiro gol. Aos 38 minutos, Savarino cruzou e Matheus Martins, livre, fez 3 a 1. Foi o primeiro gol dele pelo Fogão.

Aos 45, o Botafogo vacilou na saída de bola. Evertton Araújo quase diminuiu. Ainda deu tempo para virar goleada. Aos 48, Matheus Martins invadiu a área e fez 4 a 1.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 4X1 FLAMENGO

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 18 de agosto, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP)



Cartão amarelo: Cuiabano, Mateo Ponte, Alexander Barboza e Savarino (Botafogo) e Ayrton Lucas e Carlinhos (Flamengo)

GOLS:



Botafogo: Mateo Ponte, aos 2? do 1ºT, Igor Jesus, aos 8? do 2ºT, e Matheus Martins, aos 38? do 2ºT e aos 48? do 2ºT



Flamengo: Bruno Henrique, aos 23? do 1ºT

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte (Tchê Tchê), Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Thiago Almada (Matheus Martins); Luiz Henrique (Carlos Alberto), Savarino e Igor Jesus (Tiquinho Soares). Técnico: Artur Jorge.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno (Léo Pereira), David Luiz e Ayrton Lucas (Varela); Léo Ortiz, Allan (Lorran), Gerson (Evertton Araújo) e Arrascaeta (Victor Hugo); Bruno Henrique e Carlinhos. Técnico: Tite.