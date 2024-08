Ramón fala em Corinthians extraordinário, mas não alivia e cobra reforços

O técnico Ramón Díaz viu uma "extraordinária" vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino pela Sul-Americana, mas não aliviou e voltou a cobrar reforços.

O que aconteceu

Ramón, logo na primeira resposta da entrevista coletiva, reforçou o pedido por contratações. O discurso já havia sido adotado nos compromissos anteriores.

Ao avaliar o jogo, o treinador elogiou a vitória antes de destacar outra vez que o clube precisa de reforços para disputar Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil.

O argentino foi direto ao dizer que o Timão tem que trazer novidades para meio-campo e ataque. Cuellar, Gonzalo Plata e Carlos Vinicius são três dos jogadores na mira.

São três competições e precisamos de elenco numeroso para enfrentar todas. Demos oportunidade ao Pedro Raul hoje e ele fez uma grande partida. Estávamos precisando e ele respondeu da melhor maneira. Mas precisamos reforçar [o ataque], no meio-campo também. André precisou jogar de volante de novo. Fica difícil Ramón Díaz

Veja outros trechos da entrevista

Igor Coronado e Wesley

"Temos muita expectativa por esses dois, principalmente pelo Wesley. Jovem, que tem que continuar crescendo taticamente, fisicamente, animicamente, respondendo ao que o treinador pede. Vamos precisar de todos. Hoje eles não entraram, na semana passada também, mas a temporada é larga. Temos três torneios e precisam estar bem para estar 100% quando jogarem. Não a resposta ao Ramón, mas à torcida e ao clube que exigem isso".

Ausência de um meia de criação

"Gostei muito do time taticamente. Trabalhamos muito com três atacantes e laterais passando. São jogadores rápidos, profundos, por isso criamos tantas situações. Pedro Raul teve uma grande chance de fazer o gol, mas em geral ele e todo o grupo fez partida extraordinária. Defendemos muito bem. O futebol brasileiro sempre tem o adversário reagindo e soubemos defender. Vamos continuar jogando assim ou de outra forma, de acordo com as circunstâncias. Mas a equipe se sente muito bem com linha de três".

Pedro Raul

"Agora ele está mais comprometido que nunca. Fico feliz pela resposta dele. Pelo nível, constância, agressividade. Parabenizo ele pelo jogo".

Alterações

"Quando se ganha, taticamente o time foi bem. Jogadores jovens, André Ramalho em outra posição. A equipe viu mais dificuldade, mas falamos com o diretor pelo trabalho do futuro. Hoje era importante ganhar. Não jogamos como queríamos no segundo tempo, mas nesse tipo de jogo é importante ganhar, ainda mais de visitante. Sabemos da nossa vantagem, é muito importante mesmo. Estamos felizes e o torcedor também tem que estar. Vamos ver, temos muita expectativa pelo que vem. Esperamos essa intensidade e nível do primeiro tempo, mas não é fácil".