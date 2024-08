'Palmeiras vive pior fase desde a chegada do Abel Ferreira', diz Milly

Eliminado pelo Flamengo da Copa do Brasil, o Palmeiras vive seu pior momento na era Abel Ferreira, opinou Milly Lacombe, no Fim de Papo.

Na avaliação da colunista do UOL, a queda para o rival carioca deu sinais de que Abel precisa fazer ajustes na equipe. Ela criticou ainda a expulsão do português, avermelhado por fazer gestos obscenos.

Foi um jogo muito ruim tecnicamente, foi um jogo emocionante porque é mata-mata, então até o último minuto poderia sair um gol e iria para os pênaltis. Os dois times têm muito a melhorar ainda, o Palmeiras vive a pior fase desde a chegada do Abel, mas é um time em formação, sair da Copa do Brasil não é o fim do mundo, a gente já viu histórias de times eliminados da Copa do Brasil e depois deslancharam em outros campeonatos.

Não é o fim do mundo, mas é um sinal, é sinal de que precisará haver ajustes, tanto no Flamengo, porque foi uma classificação não convincente, quanto do Palmeiras. Rodou muita gente no Palmeiras, a gente tem os ajustes sendo feitos, e a gente vê o Abel perdendo a cabeça hoje em campo numa cena lamentável. Milly Lacombe

