Copa do Brasil: Léo Jardim destaca força mental do Vasco após classificação

O Vasco da Gama está nas quartas de final da Copa do Brasil. O time cruzmaltino conquistou a classificação ao vencer o Atlético-GO na noite desta terça-feira, em São Januário. Em um duelo de baixo nível técnico, a equipe carioca derrotou os goianos pelo placar mínimo e garantiu a vaga e o prêmio de R$ 4,5 milhões.

"A gente fica muito feliz por representar uma instituição tão grande e voltar a colocar o Vasco no lugar que ele merece. É claro que ainda tem muita coisa pela frente, mas nós temos que parabenizar a equipe pela partida. Ressaltei nas outras classificações o mental da equipe e acho que hoje mais uma vez é uma prova. É uma equipe muito resiliente e, apesar de toda a dificuldade, a gente consegue se provar muito forte," disse Léo Jardim.

Com o estádio lotado, o Vasco jogou o suficiente para avançar no mata-mata nacional e agora vai esperar o fim da rodada e o sorteio para conhecer o adversário da próxima fase. "Fico feliz em poder ajudar. É para isso que eu trabalho, me sacrifico, fico longe da minha família. É pra viver esses momentos", afirmou o goleiro.

Com a vaga garantida, o Vasco passa a focar no Campeonato Brasileiro nas próximas semanas. O time tem pela frente o clássico contra o Fluminense, no próximo sábado, no estádio Nilton Santos.

"Hoje era um dos jogos mais importantes da temporada e, com certeza, a classificação dá uma confiança a mais para os próximos jogos do campeonato. No sábado, temos um clássico bem difícil, mas vamos confiantes para fazer um grande jogo e buscar a vitória", finalizou Léo Jardim.

O Vasco está na 11ª posição no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. Já o Fluminense aparece na 17ª posição, com 20. Com duas derrotas e um empate nas últimas três rodadas, o time cruzmaltino tentará segurar o embalado adversário tricolor, que vem de quatro vitórias seguidas no torneio.