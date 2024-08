Goiás x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelas oitavas da Copa do Brasil

Na noite desta quinta-feira, o São Paulo visita o Goiás em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Após uma vitória em casa, o clube paulista encara o Esmeraldino, às 20h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), pela volta das oitavas da competição.

ONDE ASSISTIR: A partida decisiva terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming Amazon Prime Video. O torcedor também pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

O São Paulo chega com vantagem para o duelo decisivo das oitavas de final. O Tricolor Paulista venceu o confronto de ida por 2 a 0, no Morumbis, com gols da dupla de ataque Luciano e Calleri. Assim, tem a vantagem do empate e pode perder por até um gol de diferença que avançará às quartas. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nas penalidades máximas.

Os comandados de Luis Zubeldía vêm de duas vitórias consecutivas: esta contra o Goiás e a última contra o Flamengo, por 1 a 0. Contra o Rubro-Negro, jogando em casa, os paulistas realizaram um jogo muito seguro, o que gerou muitos elogios. O time, porém, vive um momento de certa instabilidade nos resultados, já que, antes dos últimos triunfos, havia acumulado dois empates (Botafogo e Juventude) e uma derrota (Fortaleza).

Para o confronto de volta, o treinador argentino tem os seguintes desfalques: Pablo Maia (cirurgia no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda), Alisson (cirurgia por conta de fratura no tornozelo direito), Igor Vinícius (prevenção de lesão) e o meia Galoppo (dores no dorso do pé direito).

Do outro lado, o Goiás vem para o confronto com um novo técnico no comando. Isso porque, no último domingo, o Esmeraldino anunciou a demissão do treinador Márcio Zanardi e de sua comissão técnica após o revés diante do Novorizontino. Com isso, Vagner Mancini, anunciado como novo comandante na última terça-feira, estará na beira do gramado pelos mandantes.

O clube de Goiânia amargou três derrotas, um empate e uma vitória nas últimas cinco partidas. Ao todo, Zanardi comandou o Goiás em 21 partidas. Foram oito vitórias, quatro empates e nove derrotas, com um aproveitamento final de 44%. Na Segundona, o time figura na décima posição e soma 18 pontos.

O Tricolor está preparado para a decisão na @CopaDoBrasilCBF! #VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/Fo4xbMYVDO ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 7, 2024

FICHA TÉCNICA



GOIÁS X SÃO PAULO

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)



Data: 8 de julho de 2024 (quinta-feira)



Horário: às 20h (de Brasília)



Árbitro: César Zanovelli da Silva (MG)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)



VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

GOIÁS: Tadeu; Dieguinho, Lucas Ribeiro, David Braz, Edson e Sander; Juninho, Rafael Gava, Paulo Baya e Wellington; Thiago Galhardo.



Técnico: Vagner Mancini

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla, Lucas, Luciano e Ferreirinha; Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía