Flu ensaia reação no fim, mas Juventude apronta de novo e vai às quartas

Após vencer o jogo de ida, protagonizando uma das grandes surpresas das oitavas de final da Copa do Brasil, o Juventude empatou com o Fluminense em 2 a 2 nesta quarta (7), no Maracanã, e confirmou um lugar entre os oito melhores da competição.

O que aconteceu

Lucas Barbosa abriu o placar para o Juventude aos 5 minutos de jogo. Depois disso, mesmo jogando no contra-ataque, o time gaúcho esteve mais perto de aumentar o placar do que o Fluminense do empate no primeiro tempo, que terminou com a vantagem mínima dos visitantes.

Marcelinho fez o segundo para o Juventude na reta final do jogo, e o Fluminense buscou o empate com Kauã Elias e Keno. No entanto, não foi o suficiente para buscar a classificação.

O Fluminense tem clássico com o Vasco pela frente. As equipes se enfrentam no Estádio Nilton Santos no próximo sábado (10), às 21h30 (de Brasília).

O próximo adversário do Juventude é o Botafogo, pelo Brasileirão. O duelo, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, será no próximo domingo (11), às 11h (de Brasília).

Como foi o jogo

O Juventude abriu o placar muito cedo e condicionou a partida. No primeiro lance ofensivo, os gaúchos conseguiram um escanteio, e abriram o placar na cobrança, aos 5 minutos de jogo. O Fluminense nem tinha tido tempo para atacar e agora precisava de dois gols para levar o jogo para os pênaltis.

Precisando do gol, o Flu ficou com a bola, mas não conseguiu criar. O Juventude foi mais perigoso no restante da primeira etapa, encaixando dois bons contra-ataques, que poderiam ter acabado em gol. No fim, o 1 a 0 saiu barato para os donos da casa.

Mudanças de Mano surtiram efeito e o Fluminense voltou melhor. Com Lima e Keno, os tricolores passaram a ser mais perigosos, criando boas chances desde o primeiro minuto. Gabriel, goleiro do Juventude passou a ser um dos protagonistas da partida, fazendo duas grandes defesas no início da segunda etapa para evitar o empate.

Contra-ataque do Juventude foi fatal. Após passar boa parte do segundo tempo se defendendo bem, o time gaúcho conseguiu definir a classificação em um contra-ataque rápido, já na reta final do jogo.

O Fluminense buscou o empate com dois golaços, mas não foi o suficiente. Em um fim de jogo eletrizante, os donos da casa empataram, com Kauã Elias e Keno, mas já era tarde.

Gols e lances importantes

0x1: Aos 5 minutos, Alan Ruschel cobrou escanteio da esquerda, aberto. Lucas Barbosa subiu muito alto no meio da área e cabeceou forte, no canto, sem chance para Fábio.

Quase o segundo! O Juventude chegou ao ataque pela direita e, após várias tentativas de chute travadas, Alan Ruschel pegou de primeira e mandou para o gol. Fábio fez uma linda defesa e evitou mais um gol dos visitantes.

Defende Fábio! Aos 37', o Juventude encaixou um ótimo contra-ataque. Lançado nas costas da defesa, Erick Farias dominou dentro da grande área e bateu rasteiro. Fábio caiu bem para defender.

Assusta o Flu! Antes do primeiro minuto do segundo tempo, Kauã Elias completou cruzamento da esquerda e Gabriel teve que saltar muito alto para evitar o empate.

Para fora! Aos 10', O Fluminense roda a bola no campo de ataque até que ela chega a Arias. Da entrada da área, ele arrisca para o gol e a bola passa perto do ângulo.

Gabriel! Aos 19', Ganso cobrou falta da entrada da área com muita categoria. O goleiro do Fluminense saltou no ângulo para evitar o empate.

0x2: Aos 40', Diego Gonçalves recuperou a bola no campo de ataque, invadiu a área e rolou no meio para Marcelinho, que bateu forte para marcar.

1x2: Aos 44', Keno fez boa jogada e cruzou rasteiro. Kauã Elias, o talismã tricolor, marcou de letra.

2x2: Aos 48', Keno avançou com liberdade e arriscou de fora da área. A bola desviou no meio do caminho e encobriu o goleiro Gabriel.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 2 x 2 Juventude

Competição: Copa do Brasil - Jogo de volta das oitavas de final

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data e horário: 7 de agosto (quarta), às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Cartões amarelos: Thiago Santos (FLU); Alan Ruschel, Thiago Conti, Jadson e Diego Gonçalves (JUV)

Gols: Lucas Barbosa, aos 5 minutos do primeiro tempo; Marcelinho, aos 40', Kauã Elias, aos 44', e Keno, aos 48 minutos do segundo tempo.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (John Kennedy), Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo) (Esquerdinha); André, Martinelli (Lima) e Ganso; Jhon Arias, Serna (Keno) e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

Juventude: Gabriel; Ewerthon, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Thiago Conti (Lucas Freitas), Jadson e Mandaca (Luís Oyama); Erick Farias (Gilberto), Lucas Barbosa (Marcelinho) e Edson Carioca (Diego Gonçalves). Técnico: Jair Ventura