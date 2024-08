Fluminense busca empate no final, mas é desbancado pelo Juventude na Copa do Brasil

O Fluminense disse adeus a Copa do Brasil nesta quarta-feira. Os tricolores ficaram no empate por 2 a 2 pelo Juventude, no Maracanã.

Os gaúchos entraram em campo com a vantagem de poder empatar, mas abriu o placar no primeiro tempo, com Lucas Barbosa. Já na etapa final, Marcelinho fez o segundo dos visitantes. Nos acréscimos, o Fluminense chegou ao empate, com gols de Kauã Elias e Keno.

Agora, o Juventude vai esperar seu adversário em sorteio a ser realizado na CBF.

Fim de jogo. Fluminense 2×2 Juventude. Flu luta até o fim, busca o empate, mas se despede da Copa do Brasil. Sábado, às 21h30, tem clássico contra o Vasco, no Nilton Santos. pic.twitter.com/9tAcc6jbSH ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 8, 2024

O jogo

O Fluminense tentou esboçar uma pressão nos primeiros minutos, mas viu o Juventude abrir o placar aos cinco minutos. Lucas Barbosa aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou sem chance para Fábio.

Os donos da casa seguiram no ataque e quase empataram em seguida. Arias aproveitou cruzamento, mas cabeceou pela linha de fundo. A resposta do Juventude veio com Alan Ruschel. O lateral chutou dentro da área para grande defesa de Fábio.

O Fluminense tinha mais posse de bola, mas com dificuldade na criação. Tanto que os tricolores só voltaram a levar perigo aos 25 minutos em chute de Kauã Elias que parou em Gabriel. O Juventude só avançou com qualidade muito tempo depois. Erick foi lançado na área, mas chutou em cima de Fábio.

Nos minutos finais, o Fluminense aumentou a pressão e assustou com Ganso. O meia chutou colocado e obrigou Gabriel a boa defesa. No entanto, os gaúchos conseguiram segurar a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, os tricolores voltaram com mais intensidade e quase empataram com um minuto. Kauã Elias aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Gabriel. Em seguida, Arias parou no goleiro do Juventude. O goleiro gaúcho seguia sendo o principal da etapa final. Gabriel defendeu chutes de Marcelo e Ganso. Já na parte ofensiva, o Juventude não incomodava o Fluminense.

Na parte final, os cariocas mantiveram a postura ofensiva. Lima teve chance de empatar, mas viu Lucas Freitas impedir o gol. Só que o Juventude aproveitou os espaços dados pelo Fluminense para chegar ao segundo gol. Marcelinho recebeu passe na área e chutou sem chance para Fábio.

Nos acréscimos, os donos da casa chegaram ao primeiro gol com Kauã Elias, que marcou belo gol de letra. Já aos 47, Keno arriscou de longe, a bola desviou na zaga e encobriu o goleiro Gabriel. Mesmo assim, o Juventude conseguiu sair de campo com a classificação do Maracanã.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 2 X 2 JUVENTUDE

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 7 de agosto de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)



Assistentes: Danilo Simon Manis (SP) e Brigida Ferreira (AL)



VAR: Gilberto Castro Júnior (PE)



Cartões amarelos: Thiago Santos (Fluminense); Alan Ruschel, Thiaguinho, Diego Gonçalves e Jadson (Juventude)

GOLS

FLUMINENSE: Kauã Elias, aos 45min do segundo tempo; Keno, aos 47min do segundo tempo



JUVENTUDE: Lucas Barbosa, aos 5min do primeiro tempo; Marcelinho, aos 41min do segundo tempo

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier (John Kennedy), Thiago Santos, Thiago Silva e Diogo Barbosa (Marcelo) (Esquerdinha); André, Martinelli (Lima), Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Kevin Serna (Keno) e Kauã Elias



Técnico: Mano Menezes

JUVENTUDE: Gabriel, Ewerthon, Zé Marcos, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Thiaguinho (Lucas Freitas), Jadson e Mandaca (Luís Oyama); Lucas Barbosa (Marcelinho), Edson Carioca (Diego Gonçalves) e Erick (Gilberto)



Técnico: Jair Ventura