Cruzeiro e mais dois: Menin aponta quem são os maiores rivais do Atlético

Rubens Menin, acionista majoritário da SAF do Atlético-MG, apontou quem são os três maiores rivais do Galo.

O que aconteceu

Além do Cruzeiro, rival histórico, o empresário disse que Flamengo e Palmeiras formam o top-3 com a Raposa. Ele explicou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no ar nesta segunda-feira (5), no canal do UOL Esporte no YouTube.

A rivalidade com o Cruzeiro nunca vai acabar e ela é boa, quanto maior, melhor. Nós temos uma rivalidade com eles enorme e temos outras duas que são muito fortes com Palmeiras e Flamengo, esse sempre foi. Essas são as três que o Atlético tem hoje. Rubens Menin, ao UOL.

Contratações do Cruzeiro 'agitam' o Galo por novos reforços?

Nós trouxemos muita gente nesta janela e acho que o Atlético brilhou nas contratações. Estou muito satisfeito com o que o Atlético fez, reforçamos muito o nosso time nessa fase que estamos agora, não só para essa temporada mas para o ano que vem também.

