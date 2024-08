Abel arma Palmeiras sem Estêvão, com três zagueiros e Veiga de 8; veja time

O atacante Estêvão e o meio-campista Zé Rafael serão desfalques do Palmeiras para o jogo decisivo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (7), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Abel Ferreira armou um time com três zagueiros e Veiga como camisa 8.

O que aconteceu

Estêvão e Zé Rafael não estão recuperados de lesões e são baixas importantes do Palmeiras. Ambos tratam torções no tornozelo.

Abel Ferreira montou um Palmeiras com: Weverton; Mayke, Vitor Reis, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Rony e Flaco López.

Veiga já atuou na função no jogo contra o Inter, e foi elogiado pelo treinador em coletiva de imprensa. Felipe Anderson será o articulador da equipe.

Rony também voltará ao time titular. Ele foi o autor do gol de empate contra o Inter, que evitou a quarta derrota seguida do Alviverde.