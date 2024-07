Com saída iminente de Joaquim, Jair deve se consolidar como titular na zaga do Santos

O Santos está próximo de oficializar a venda do zagueiro Joaquim ao Tigres, do México. Com a saída do defensor, que tem sido um dos grandes destaques do Peixe na temporada, o jovem Jair deve ficar de vez com a vaga de titular.

Jair já vem formando a dupla de zaga titular do Santos ao lado de Gil nos últimos jogos. Isso porque Joaquim desfalca o Alvinegro Praiano desde o dia 25 de junho, em virtude de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Experiência e juventude. Minha dupla de zaga foi bem demais hoje! ? pic.twitter.com/kP0HUYBKeh ? Santos FC (@SantosFC) July 23, 2024

O zagueiro de 19 anos assumiu a titularidade na vitória contra a Chapecoense no dia 1 de julho e, desde então, não frequentou mais o banco de reservas. Ele foi titular nos triunfos diante de Ceará, Ituano e Coritiba - este o mais recente - e no empate com o Vila Nova.

Jair estreou no profissional do Santos em setembro de 2023, na vitória sobre o Goiás, pelo Brasileirão. O zagueiro também entrou em campo pelo Paulistão deste ano, sendo importante nos duelos contra Inter de Limeira, na fase de grupos, e Portuguesa, nas quartas de final.

Com a saída de Joaquim, Jair desponta como o segundo zagueiro mais importante do elenco santista, ficando atrás apenas de Gil, atleta do Santos que mais jogou em 2024. João Basso e Alex são as outras opções defensivas do técnico Fábio Carille.