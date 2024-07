Endrick se diz pronto para fazer história com o Real Madrid

Recém-chegado ao Real Madrid, Endrick disse que está pronto para fazer história no clube. Com 18 anos de idade completados no último domingo, o atacante será apresentado à torcida merengue neste sábado, no Estádio Santiago Bernabéu.

"Estou muito feliz por assinar com o Real Madrid. Vamos fazer uma grande e linda história. Estou com muita vontade de jogar", disse o brasileiro, em uma ação promocional da New Balance, patrocinadora do jogador.

Durante a Copa América, Endrick revelou que conversou com Vinícius Júnior e Rodrygo sobre como é o cotidiano do clube espanhol. O brasileiro disse estar focado em jogar e que já considera o Real Madrid sua casa.

"Estive com a Seleção Brasileira aqui em Madri e foi muito lindo jogar no Santiago Bernabéu", disse o atacante, que marcou um gol pelo Brasil no empate em 3 a 3 com a Espanha em março.

Endrick ainda não tem uma numeração definida para usar no Real Madrid. Entre as opções disponíveis para o atacante estão os números 12, 16 e 24. Em seus primeiros jogos pelo profissional do Palmeiras, o atacante utilizou o número 16.

Com Endrick, o Real Madrid terá quatro brasileiros em seu elenco, que já conta com o zagueiro Éder Militão e os atacantes Vinícius Júnior e Rodrygo.