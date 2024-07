Criciúma x Fortaleza: confira onde assistir e prováveis escalações do confronto atrasado pelo Brasileirão

Em jogo adiado da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Criciúma terá pela frente o Fortaleza. A partida acontece nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, com transmissão do Premiere.

As duas equipes chegam em momentos diferentes para esse jogo. O Criciúma não vive boa fase, perdendo três dos últimos quatro jogos, o mais recente deles no último sábado, contra o Flamengo, por 2 a 1. Com isso, os donos da casa se aproximaram da zona de rebaixamento, figurando com 17 pontos.

Reapresentação e início dos treinamentos para o confronto contra o Fortaleza ?? ? Celso da Luz | CEC pic.twitter.com/qT4luaEWMF ? Criciúma E.C. (@CriciumaEC) July 22, 2024

Em contrapartida o Fortaleza está embalado na Série A, vencendo seus últimos quatro jogos e entrando no G4. Um novo triunfo pode fazer a equipe cearense entrar de vez na briga pela liderança da competição.

PRA CIMA, LEÃO! ? Nosso próximo confronto será na quarta-feira, diante do Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, pelo Campeonato Brasileiro. ? 24/07

? 19h#FortalezaEC #Brasileirão pic.twitter.com/mZHld8fACQ ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) July 23, 2024

FICHA TÉCNICA:



CRICIÚMA X FORTALEZA

Local: estádio Heribert Hulse, em Criciúma (SC)



Data: 24 de julho de 2024, quarta-feira



Hora: 19h (de Brasília)



Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)



Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)



VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)

CRICIÚMA: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Newton, Marquinhos Gabriel (Meritão), Marcelo Hermes e Fellipe Mateus; Arthur Caíke e Bolasie



Técnico: Cláudio Tencati

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonathan; Matheus Rossetto, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes



Técnico: Juan Vojvoda