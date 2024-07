Júnior Santos sofre fratura na tíbia e vira desfalque no Botafogo

O Botafogo confirmou, nesta terça-feira, que o atacante Júnior Santos sofreu uma fratura na tíbia, após exames de imagem e já iniciou o tratamento. O clube não divulgou um prazo de retorno para o jogador.

"Força, Júnior Santos! O atleta teve uma fratura na tíbia confirmada após exame de imagem, já iniciou o tratamento e passará por novas avaliações diariamente. Estamos com você pela recuperação, Raio!", escreveu o Botafogo nas redes sociais.

Júnior Santos sentiu a lesão durante a partida contra o Internacional, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e precisou ser substituído, aos 11 minutos do segundo tempo.

O jogador vai desfalcar o Botafogo no duelo contra o São Paulo nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 19ª rodada do Brasileirão. Júnior Santos também vira dúvida para as decisões que o Glorioso vai enfrentar entre julho e agosto, com as oitavas da Copa do Brasil, contra o Bahia, e oitavas da Copa Libertadores, contra o Palmeiras.

Nesta terça-feira, o Botafogo já tinha divulgado que o meia Eduardo passou por uma cirurgia no reto femural direito (região da coxa) e deve ficar 20 semanas de recuperação, perdendo todo o restante da temporada.

Júnior Santos é o artilheiro da equipe na temporada, com 18 gols marcado e cinco assistências em 41 jogos.