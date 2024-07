Internacional terá casa cheia para duelo decisivo contra o Rosario Central pela Sul-Americana

O Internacional divulgou que vai ter casa cheia para o duelo contra o Rosario Central, da Argentina, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida acontece nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

De acordo com o Colorado, os únicos ingressos restantes para acompanhar a partida no Beira-Rio ficam no Coração do Gigante, setor exclusivo do estádio.

Os ingressos para Inter x Rosario Central-ARG pela @Sudamericana estão esgotados nas áreas livres e locadas do Beira-Rio. O Coração do Gigante ainda tem espaços disponíveis. Acesse o site e garanta o seu lugar! ?... pic.twitter.com/7nGvhTmf5E ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 23, 2024

A partida vale vaga nas oitavas de final da competição continental. No jogo de ida, disputado na última terça-feira, na Argentina, o Rosario Central venceu por 1 a 0 e joga por um empate no Brasil para avançar.

Já o Internacional precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação, uma vitória pela diferença mínima leva o confronto para os pênaltis. Quem avançar encara o Fortaleza nas oitavas de final.

O Internacional não vive boa fase e vem de oito jogos seguidos sem vitória, incluindo três derrotas e dois empates no Brasileirão, eliminação na Copa do Brasil e uma derrota na Sul-Americana.

O jogo desta terça-feira vai ser apenas o segundo da equipe sob o comando do treinador Roger Machado, anunciado na última quinta-feira. Na estreia do treinador, o Colorado foi derrotado pelo Botafogo, no último sábado, por 1 a 0, pela 18ª rodada do Brasileirão.