Fluminense x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da 19ª rodada do Brasileirão

Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o último jogo do primeiro turno da competição. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

As equipes estão momentos bem diferentes na competição. Enquanto o Palmeiras ocupa o segundo lugar, com 36 pontos, o Fluminense é o 19° colocado, com 11. Ambos os times, porém, vêm de vitórias na última rodada. O Verdão bateu o Cruzeiro, por 2 a 0, enquanto o Fluminense venceu o Cuiabá, por 1 a 0, na Arena Pantanal.

Os desfalques do Palmeiras para a partida começam com o técnico Abel Ferreira. O português recebeu o terceiro cartão amarelo diante da Raposa, por reclamação, e cumprirá suspensão. Com isso, o auxiliar técnico João Martins é quem estará à beira do gramado.

Além do treinador, estão fora o zagueiro Murilo (entorse no tornozelo direito), os laterais Mayke (edema na coxa direita) e Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), além dos atacantes Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e o atacante Estêvão (torções joelho e tornozelo esquerdos).

Por outro lado, o Palmeiras deve ter o retorno do atacante Lázaro, que se recuperou de lesão na coxa esquerda. O jogador tem treinado integralmente com o restante do elenco e tem a chance de voltar a jogar depois de pouco mais de um mês. Além dele, o meio-campista Richard Ríos, de volta ao clube após disputa da Copa América, volta a ficar à disposição.

Do lado carioca, o técnico Mano Menezes deve manter neste jogo a base do time que conseguiu a primeira vitória fora de casa no Brasileirão diante do Cuiabá. O lateral direito Guga, expulso no banco de reservas no embate no Mato Grosso, cumpre suspensão.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X PALMEIRAS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 24 de julho de 2024 (quarta-feira)



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa/MG)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Marquinhos e Germán Cano.



Técnico: Mano Menezes

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Dudu e Flaco López.



Técnico: João Martins (auxiliar)