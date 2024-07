Com cinco desfalques, Palmeiras fecha preparação para encarar o Fluminense; veja provável time

Na manhã desta terça-feira, o Palmeiras fez o que foi seu último treino antes de enfrentar o Fluminense. Em meio a muitos desfalques, o elenco do Verdão finalizou a preparação para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Na Academia de Futebol, os jogadores do Alviverde abriram os trabalhos com uma ativação muscular no centro de excelência. Em seguida, os atletas foram ao gramado e realizaram ensaios como movimentações e marcações específicas, além de transições e balanços. Por fim, houve um treino recreativo e um aprimoramento de finalizações.

Para o duelo contra o Fluminense, Abel Ferreira ganhou duas novas dores de cabeça. Na última terça-feira, o zagueiro Murilo teve constatada um entorse no tornozelo direito, enquanto o lateral direito Mayke sofreu um edema na coxa direita. Ambos já iniciaram tratamento e serão desfalques na equipe - assim como o treinador, que terá que cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Além dos dois atletas e de seu técnico, o Palmeiras ainda precisará lidar com outras três ausências. Os atacantes Estevão (torções no tornozelo e joelho esquerdos) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e o lateral esquerdo Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo) também seguem fora de combate por conta de problemas físicos.

Por outro lado, a comissão técnica terá uma peça para reforçar o meio-campo caso deseje. Richard Ríos se reapresentou ao Verdão após o vice da Copa América com a Colômbia e fica à disposição para o jogo em solo carioca. Lázaro, recuperado de um problema na coxa esquerda, também pode voltar a pintar entre os relacionados.

Assim, um provável Palmeiras para pegar o Fluminense tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Zé Rafael, Aníbal Moreno e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Dudu e Flaco López.

A delegação do Palmeiras viaja ao Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira. O Verdão visita o Fluminense nesta quarta-feira, pela 19ª rodada do Brasileirão, a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

As duas equipes se encontram em situações opostas na Série A. O Alviverde está na vice-liderança, com 36 pontos - três atrás do líder Botafogo. Já o Tricolor carioca vive situação delicada e figura na zona de rebaixamento, na 19ª posição, com 11 pontos.