Dono da segunda melhor defesa, Palmeiras enfrenta o segundo melhor ataque do Brasileirão

O Palmeiras vive um grande momento no Campeonato Brasileiro e busca dar continuidade a isso. No entanto, não terá vida fácil na 17ª rodada. Nesta quarta-feira, o Verdão visita o Botafogo, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Mantendo uma invencibilidade de quatro jogos, o Alviverde conta com um fator que pode ser decisivo no duelo. A equipe palestrina é dona da segunda melhor defesa do torneio nacional, ficando atrás apenas do Internacional, que sofreu 11 gols (tendo disputado três jogos a menos que o time paulista).

No recorte dos últimos quatro jogos de invencibilidade, os comandados de Abel Ferreira sofreram três gols: dois contra o Grêmio e um contra o Atlético-GO. Diante do Bahia - segundo melhor ataque ao lado do Botafogo - e no Derby contra o Corinthians, a defesa palmeirense passou intacta.

Vale lembrar que a defesa do Palmeiras tem sofrido com ausências nas últimas nove rodadas da Série A. Gustavo Gómez desfalcou o time por sete jogos devido à Copa América. Com isso, Naves passou a fazer dupla com Murilo. Já no embate contra o Fortaleza, o camisa 26 se lesionou e o jovem Vitor Reis assumiu a posição.

Nos últimos quatro jogos, a zaga alviverde foi diferente. Contra Corinthians e Grêmio, Naves e Vitor Reis foram a dupla titular. Depois, o jovem de 18 anos atuou ao lado de Gustavo Gómez, que voltou da Copa América após a eliminação paraguaia.

O Palmeiras entrará em campo contando com seu bom retrospecto como visitante nesta edição do Brasileirão. Até aqui, foram quatro vitórias, dois empates e uma única derrota, totalizando 66,6% de aproveitamento. O clube ainda detém o terceiro melhor ataque do torneio ao lado do São Paulo.

Do outro lado, o Botafogo vive uma fase tão boa quanto o time da Barra Funda. O Glorioso vem para o jogo com uma sequência invicta de cinco jogos, com quatro vitórias e um empate. Jogando dentro de seus domínios, a equipe carioca também vem fazendo bonito.

Até o momento, o Fogão disputou sete partidas no Nilton Santos. Ao todo, somou quatro vitórias, dois empates e sofreu apenas um revés - curiosamente, o time possui a mesma campanha que o Palmeiras atuando fora de casa.

O Alvinegro carioca ainda é o dono do segundo melhor ataque do campeonato, com 27 bolas na rede. A equipe divide o posto com o Bahia e perde apenas para o Flamengo, que foi às redes 28 vezes. O Botafogo, porém, não possui nenhum atleta entre os cinco artilheiros da competição.

O bom momento vivido pelos dois clubes se reflete na tabela de classificação do Brasileiro. O Botafogo é o atual líder da competição, com 33 pontos, enquanto o Palmeiras apresenta a mesma pontuação e fica no segundo posto unicamente por conta dos critérios de desempate.