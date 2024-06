Firmino no Corinthians? Comentaristas veem contratação quase impossível

Do UOL, em Santos

Roberto Firmino no Corinthians? O atacante movimentou a torcida nos últimos dias, mas a negociação é improvável.

O que aconteceu

Firminou comentou três emojis de fogo numa publicação de Igor Coronado, o suficiente para alarmar a torcida do Timão.

Na prática, porém, não há negociação, apesar do atacante do Al Ahli já ter dito que gostaria de jogar no Corinthians.

Na live do Corinthians no UOL, os comentaristas debateram sobre a possibilidade e concordaram que a chance é mínima.

O futebol é meio maluco, né? Prefiro evitar dizer 100%, mas totalmente inviável pelo que ganha e pelo que ele tem jogado Lucas Musetti Perazolli

Fizeram uma consulta no início do ano. Corinthians, Grêmio... E descobriram que o salário era R$ 10 milhões. Teria que reduzir muito. Acho que vai ficar só no foguinho mesmo, né? Samir Carvalho