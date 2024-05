Gabi ou Gabigol? Volta ao Flamengo é com dúvida sobre rendimento e contrato

Do UOL, no Rio de Janeiro

Os aplausos dos funcionários do Ninho e dos membros do departamento de futebol na volta ao CT foram um afago significativo na volta ao Flamengo. Mas qual a versão do Gabigol retorna ao clube, depois do efeito suspensivo na punição por tentativa de fraude ao exame de doping?

O que aconteceu

Gabigol está relacionado para o jogo contra o Amazonas, nesta quarta-feira (1), às 21h, pela terceira fase da Copa do Brasil, mas deve começar no banco.

Sobre o camisa 10, pairam algumas dúvidas. A mais imediata é a respeito das condições físicas depois de um mês e cinco dias de gancho. Mas essa questão é transitória.

O ponto é se Gabigol retomará seu faro de gol e DNA artilheiro nesse Flamengo que precisa rodar o elenco, segundo a comissão técnica, por questões físicas.

Com o alívio trazido pela decisão provisória do CAS, Gabigol tem a oportunidade de retomar o protagonismo em campo, algo que não conseguiu ao longo de 2023 e nem no começo de 2024.

É também mais uma oportunidade de mostrar relevância em meio a um suspense sobre a renovação com o Flamengo. O vínculo atual termina em 31 de dezembro e, em julho, o atacante já pode assinar pré-contrato com outro clube.

Por parte da torcida, o fim temporário da suspensão gerou repercussão positiva. A tendência é que o ambiente no Maracanã seja uma ampliação dos aplausos que ele recebeu na volta ao CT — embora a diretoria tenha reconhecido que o comportamento dele com os oficias de controle de dopagem não tenha sido o melhor.

O que Gabigol fez no ano até agora?

A temporada de Gabigol no Flamengo tem dois gols marcados, com participação em oito jogos. O camisa 10 só foi titular em dois deles. Esse ritmo não justifica o apelido que lhe fez famoso. Talvez, só o "Gabi".

Em contrapartida, o titular Pedro soma 14 gols em 18 jogos. É o titular incontestável de Tite. Mas precisa descansar, como aconteceu contra o Palmeiras e o Bolívar.

Detalhe jurídico importante

O fato de não estar completamente livre do processo no qual foi condenado é elemento relevante na equação. E a Corte Arbitral do Esporte (CAS) não deu qualquer previsão sobre a data do julgamento.

Se Gabigol for condenado no CAS, o tribunal tem o direito de decidir ainda se vai descontar ou considerar como parte da pena o período em que o atacante ficar livre por causa do efeito suspensivo.

Na decisão original do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD), a punição de dois anos passou a contar em 8 de abril de 2023. Gabigol, portanto, só ficaria livre em abril de 2025.