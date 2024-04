Santos defende maior sequência invicta na Vila Belmiro em 2024

Em 2024, o Santos mandou jogo na capital paulista por duas vezes, contra São Bernardo e Red Bull Bragantino, com duas vitórias pelo Paulistão. Ainda assim, a Vila Belmiro segue sendo a casa do santista.

Na temporada, o Peixe disputou oito duelos no local, com seis vitórias, uma derrota e um empate. O único revés do Alvinegro Praiano foi frente ao Novorizontino por 2 a 1, o que encerrou uma série de três duelos invictos.

Essa sequência foi superada na vitória contra o Palmeiras por 1 a 0, pela ida da final do Paulistão. Com quatro confrontos, o Santos vive o maior período de invencibilidade no ano.

Além do Verdão, Inter de Limeira e Paysandu foram derrotados. Já a Portuguesa, até segurou os 90 minutos, mas foi superada nos pênaltis pelas quartas de finais do torneio estadual.

Na busca por aumentar esse retrospecto, o Santos encara o Guaraní na próxima segunda-feira, às 21h (de Brasília). O Peixe segue sem o apoio da torcida por conta da punição do STJD devido aos incidentes na derrota para o Fortaleza que culminaram no rebaixamento.

A equipe foi penalizada com três jogos sem público e outros três com presença parcial, com a vitória contra o Paysandu sendo a primeira partida da medida. Com seis pontos, o Alvinegro Praiano ocupa a ponta da Série B.